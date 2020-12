UNBOXING de Cyberpunk 2077 : nos photos maison de l'édition collector

Cyberpunk 2077 est officiellement sorti cette semaine, et avec lui l'édition collector incluant le jeu sur PC, PlayStation 4 ou Xbox One, ainsi que de nombreux autres contenus physiques. Une édition qui propose même la version D1 du jeu, avec des petits bonus et du contenu numérique.

Sur la seconde page, vous pouvez donc retrouver nos photos de l'édition collector de Cyberpunk 2077, dont voici le détail :

Le jeu Cyberpunk 2077 en édition D1 avec :

en édition D1 avec : Un boîtier contenant les disques du jeu et la bande originale numérique (PS4 et Xbox One) ;



Un boîtier contenant le code de téléchargement du jeu et la bande originale sur deux CD (PC) ;



Une jaquette réversible ;



Un compendium de l'univers et du lore du jeu ;



Des cartes postales de Night City ;



Une carte de la ville ;



Des autocollants ;



Du contenu numérique (bande originale, comics, artbook, livre Cyberpunk 2020, fonds d'écran).

Un artbook à couverture rigide ;

Un steelbook collector ;

Le guide de Night City scellé dans un sac de preuves du NCPD ;

Un porte-clés de la Quadra Turbo R V-Tech en métal ;

Trois écussons brodés ;

Deux pin's en métal ;

Des autocollants Stickerbomb ;

Une statuette de V en action avec la moto Kusanagi CT-X3 de 25 cm.

Nous avons acheté cette édition collector de Cyberpunk 2077 chez Micromania, au prix de 219,99 €, le revendeur offrait un petit comics en cadeau. Pour rappel, le jeu est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia, en plus d'être jouable sur PS5 et Xbox Series X | S.

