UNBOXING Cyberpunk 2077 : nos photos maison du kit presse qui vaut le détour !

Huit ans, c'est le temps qu'il aura fallu à CD Projekt RED pour développer Cyberpunk 2077. Auréolé du succès mérité de The Witcher 3, le studio polonais a pris le temps, et même plus vu le nombre de reports, pour sortir ce qu'il voulait être « le jeu de rôle qui veut révolutionner l'industrie vidéoludique ». L'attente valait-elle le coup ? Nous vous invitons à lire notre test pour le savoir (garanti sans spoil). Comme souvent, surtout pour un gros jeu, un kit de presse est envoyé aux rédactions et nous avons décidé de partager avec vous son contenu.

Le contenu de la boîte cache quelques surprises.



Le press kit est une boîte noire qui contient de bien belles choses :

Dossier de presse papier avec les infos utiles sur le jeu ;

3 badges ;

Sweat-shirt « Cyberpunk » ;

Sac à dos (Street Kid Backpack) ;

Review Kit :

Un petit mot du directeur du jeu imprimé sur une carte ;



Une carte de visite numérique du studio (lien vers site et histoire) ;



Night City Guide (artbook) ;



Un CD audio avec la bande-son (21 morceaux) ;



Un drapeau aux couleurs de Night City, The City of Dreams.

Vous pouvez découvrir tout ceci grâce à de nombreuses photos que vous trouverez en page suivante. Notez que sur Amazon, vous pouvez encore précommander Cyberpunk 2077 et même l'édition collector (PC, PS4 ou Xbox One).