Cyberpunk 2077 se lance sur Switch 2 en vidéo et CD Projekt tease des nouveautés pour tous les joueurs

C'est aujourd'hui que sort officiellement la Nintendo Switch 2 et avec elle... Mario Kart World (et Welcome Tour). Autant dire que du côté des exclusivités first-party, c'est léger, mais les éditeurs tiers publient dès aujourd'hui des portages de leurs anciens jeux, à l'instar de CD Projekt qui lance Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur Switch 2 :

Alors oui, voir un FPS/RPG qui mettait à genoux les PS4 et Xbox One débarquer sur une console portable a de quoi surprendre, mais grâce au DLSS, la Switch 2 arrive à faire tourner le jeu polonais. Le contenu reste le même que sur les autres plateformes, avec l'aventure de base et l'extension Phantom Liberty, CD Projekt fait le point sur les spécificités de ce portage Switch 2 :

Tirant pleinement parti des caractéristiques uniques de la Nintendo Switch 2, cette version offre aux joueurs la façon la plus cyberpunk de jouer à Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition - avec des commandes de mouvement pour pirater et trancher les ennemis avec des manettes Joy-Con 2. Les joueurs pourront utiliser le mode Gyroscope ou les commandes de la souris pour une précision extrême, profiter des capacités de l’écran tactile pour parcourir les menus, sélectionner les compétences des personnages ou jouer au mini-jeu de piratage comme un vrai netrunner.

Cerise sur le gâteau, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition est complet sur une cartouche de 64 Go, disponible à partir de 59,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc. Cependant, des packs de langues de voix off seront à télécharger en supplément.

Bon, désormais, CD Projekt va enfin pouvoir se focaliser sur Cyberpunk 2, n'est-ce pas ? Eh bien non ! Marcin Momot, directeur de la communauté, vient d'annoncer sur les réseaux sociaux qu'une mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077 sera publiée ce mois-ci sur toutes les plateformes, CD Projekt dévoilera davantage d'informations la semaine prochaine.