CD Projekt annonce 5 nouveaux The Witcher dont une trilogie et un avec du multijoueur, un nouveau Cyberpunk et une 3e licence !

Maintenant que Cyberpunk 2077 va mieux et que CD Projekt RED développe plus sereinement son extension Phantom Liberty, l'équipe a tenu à rassurer les investisseurs sur son avenir en annonçant plusieurs projets ambitieux. Car non, le studio polonais n'a pas que le prochain The Witcher sous Unreal Engine 5 sur le feu.

Il vient de confirmer qu'il avait en tout 3 projets The Witcher prévus. Le premier est surnommé Project Polaris, qui est en pré-production dans une équipe de plus de 150 personnes et sera un RPG open world qui marquera le début d'une trilogie : ses 2 successeurs sont prévus dans un laps de temps de 6 ans suivant sa sortie. Il y a ensuite Project Sirius, un regard original sur la franchise avec des éléments multijoueurs en plus d'une campagne solo, pour les nouveaux venus et les fans. Il sera signé The Molasses Flood, studio récemment racheté par CD Projekt.

Il y aura enfin Project Canis Majoris, un autre jeu de rôle en monde ouvert solo développé par une équipe composée d'anciens de CD Projekt. Il est confirmé que ce dernier tournera sous Unreal Engine 5 (et serait donc celui teasé par un médaillon de lynx il y a quelques mois), mais rien ne dit que les autres utiliseront aussi le moteur d'Epic Games.



CD Projekt joue aussi cartes sur tables pour ses autres franchises. Oui, il prépare bien une suite à Cyberpunk 2077 qui sera menée par CD Projekt, Project Orion, et aussi une licence originale en phase conceptuelle chez une petite équipe interne depuis fin 2021, Project Hadar, qui deviendra la troisième série de la société polonaise. Avec tout cela, l'éditeur devrait être bien occupé jusqu'à la fin de la décennie et ainsi éviter les leaks.

Sinon, il a été dit que le cofondateur et adjoint au président Marcin Iwiński quittait son poste pour devenir simple membre du conseil d'administration et voguer vers de nouveaux horizons, que The Witcher avait dépassé les 65 millions d'exemplaires vendus (Cyberpunk 2077 vient lui de dépasser les 20 millions), qu'un nouveau studio avec des antennes à Boston et Vancouver ouvrait en Amérique du Nord, et que la présence sur le marché des mobiles et du cinéma allait continuer à être étendue avec des partenaires tiers. Il a été rappelé que l'entreprise souhaitait amener du multijoueur dans toutes ses franchises : Hadar devrait en proposer et il est possible que les idées pour le multijoueur de Cyberpunk 2077 soient finalement intégrées à Project Orion. Bien davantage de détails sur le futur de CDP sont donnés dans les vidéos ci-dessous.

