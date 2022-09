Cyberpunk 2077 : premier teaser pour l'extension Phantom Liberty et patch 1.6 Edgerunners, le dernier pour PS4 et Xbox One

Nous avions rendez-vous en cette fin d'après-midi pour un nouvel épisode de Night City Wire, l'émission de CD Projekt dédiée à Cyberpunk 2077. L'accent était essentiellement mis sur la série animée Cyberpunk: Edgerunners de Netflix, mais comme promis, le studio polonais a aussi reparlé de son jeu.

CD Projekt n'y est pas allé par quatre chemins, il a dévoilé le premier teaser de Phantom Liberty, la première extension de Cyberpunk 2077, qui reste encore bien mystérieuse. Visiblement, V va devoir servir les intérêts des Nouveaux États-Unis d'Amérique et surtout explorer un tout nouveau quartier de Night City. Et, oui, Johnny Silverhand sera de la partie, toujours incarné par Keanu Reeves. Pour le moment, il faut se contenter de cela. Phantom Liberty est attendu en 2023 dans Cyberpunk 2077, uniquement sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Stadia. Vous pouvez retrouver le jeu de base à 59,99 € sur GOG.com.

Le studio polonais a aussi profité du Night City Wire pour annoncer que la mise à jour 1.6, The Edgerunners, basée sur la série animée, était disponible dès maintenant. Elle rajoute un mini-jeu de course Roach Race (aussi disponible sur iOS et Android en standalone), la veste de David Martinez, un fusil à pompe, la progression cross-platforme, un système de garde-robe, des options pour le mode Photo, de nouvelles augmentations chez le charcudoc et diverses autres transmodifications. Il s'agit là de la dernière mise à jour pour les consoles d'ancienne génération, CD Projekt arrête donc le développement de Cyberpunk 2077 sur PlayStation 4 et Xbox One. Les futurs patchs amélioreront notamment le système de police et les combats en véhicules, mais ne seront disponibles que sur les consoles de dernière génération.