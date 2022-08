NETFLIX : Cyberpunk: Edgerunners prend enfin date avec son public dans un haletant trailer NSFW

Dévoilée avant même la sortie du jeu au début de l'été 2020, la série d'animation Cyberpunk: Edgerunners est revenue sur le devant de la scène lors de la Geeked Week 2022, pleine de promesses, avant d'introduire son opening assez particulier. Depuis, nous avons pu en prendre plein la vue avec une bande-annonce en début de mois lors de laquelle les différents Edgerunners formant le groupe de protagonistes ont été introduits. Il ne manquait plus qu'un élément avant son lancement en septembre sur Netflix : une date de sortie précise. Eh bien, c'est ce que CD Projekt nous donne au détour de ce qui sera sans doute le dernier trailer de l'anime, baptisé NSFW et qui est bel et bien « Not Safe For Work » lors de certaines scènes.

La vidéo ne lésine pas sur les effusions sanguines et dépeint également quelques scènes à caractère sexuel, d'où son titre, destinant l'anime à une audience adulte, comme le jeu après tout qui est PEGI 18 par chez nous. Vous noterez sinon l'utilisation de l'Ode à la joie, mais avec une version boostée et bien rock'n roll ! Cette série Cyberpunk: Edgerunners réalisée par Studio Trigger sera donc diffusé sur le SVoD à compter du mardi 13 septembre et comptera pour rappel 10 épisodes, qu'il sera possible de binge watcher à cette occasion.

Cyberpunk: Edgerunners raconte l'histoire de David Martinez, un gosse des rues qui cherche à survivre dans une ville du futur obsédée par la technologie et les modifications corporelles. Après une tragédie personnelle, David décide de prendre sa propre destinée en main en devenant un edgerunner — un mercenaire hors la loi également connu sous le nom de cyberpunk.

En plus de ça, une nouvelle illustration mettant en scène Lucy a été partagée avec quelques détails à son sujet :

L'un des personnages principaux de la série — la brillante Lucy, netrunner compétente et membre importante du groupe de mercenaires de Maine. Malgré ses capacités techniques très recherchées, tout ce qu'elle veut, c'est fuir Night City et son dangereux passé.

