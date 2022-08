NETFLIX : Cyberpunk: Edgerunners, une bande-annonce léthale et une vidéo avec les créatifs de Studio Trigger diffusées

En attendant son extension qui n'arrivera que l'année prochaine, Cyberpunk 2077 va voir son univers s'agrandir au travers d'une série d'animation signée par Studio Trigger et intitulé Cyberpunk: Edgerunners. Son histoire en 10 épisodes avait été mise en avant par le biais d'un teaser, d'un clip et d'une vidéo où les développeurs en parlaient lors de la Netflix Geeked Week 2022, puisque cet anime sera diffusé sur la plateforme. Depuis, nous avons pu apprécier son opening assez particulier qui a au moins le mérite de ne pas trop en montrer et donc de ne pas spoiler. Place désormais à une bande-annonce en bonne et due forme.

S'ouvrant sur une scène musclée et légèrement sanglante, la vidéo introduit ensuite le protagoniste de la série, David, qui tentait de rentrer à l'Académie Arasaka. Sauf qu'à la suite d'une attaque armée, sa mère va mourir et il va chercher à se venger, n'hésitant pas pour cela à se faire augmenter et devenir un mercenaire hors-la-loi. Une belle illustration faisant office de poster pour la série a également été partagée sur la Toile, réalisée par Yoh Yoshinari comme la précédente, sur laquelle poses fièrement les différents Edgerunners qui apparaîtront à l'écran, à savoir Maine, Dorio, Kiwi, Pilar, Rebecca et donc Lucy, l'autre personnage principal de l'œuvre qui aura une romance avec David. Une belle bande de déjantés qui va s'attirer les foudres d'Arasaka... Si vous aviez encore des doutes quant au ton ou à la qualité de Cyberpunk: Edgerunners, cet aperçu du jour a tout pour rassurer.

Par ailleurs, un deuxième Inside Look a été mis en ligne, dans lequel plusieurs membres de Studio Trigger introduisent l'univers de la série, où les gangs se battent contre les injustices à l'aide de la violence, deux thèmes majeurs de l'anime tout comme du jeu, et parlent de l'animation et des protagonistes. Si le design de David a été relativement simple à imaginer, l'équipe a apparemment eu un peu plus de mal pour Lucy, car voulant en faire une femme fatale violente et mignonne à la fois. Ce ne sont pourtant pas les exemples qui manquent dans l'animation.

La date de sortie de Cyberpunk: Edgerunners est prévue pour le mois de septembre 2022 sur Netflix, sans plus de précision. Si vous avez envie de vous plonger dans Night City, Cyberpunk 2077 est vendu dès 33,50 € sur Amazon.