NETFLIX : Cyberpunk: Edgerunners, premier teaser psychédélique, mois de sortie, clip vidéo et compositeur de renom pour la série de Studio Trigger

Bien avant le lancement chaotique de Cyberpunk 2077, CD Projekt avait annoncé pour 2022 une série animée Cyberpunk: Edgerunners réalisée par Studio Trigger (Kill la Kill, Promare) à destination de Netflix. Depuis, c'était le calme plat, jusqu'à cette nuit avec la troisième journée de la Geeked Week 2022. Pour commencer, c'est donc son tout premier teaser qui a été diffusé sur fond du thème Edgerunners composé par P.T. Adamczyk, qui nous en fait voir de toutes les couleurs, Night City oblige.

Cette réinterprétation du jeu nous contera une histoire indépendante en 10 épisodes, centrée sur deux protagonistes baptisés David et Lucy, dont une illustration réalisée par le character designer et responsable de l'animation de la série Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) est visible plus bas. La série mettra donc en avant un Street Kid tentant de survivre et ayant tout à perdre, devenant un edgerunner, un mercenaire hors-la-loi également appelé cyberpunk. CD Projekt RED produit la série, dont le développement a débuté en 2018, et a confié le rôle de showrunner et producteur exécutif à Rafał Jaki, tandis que Satoru Homma, Bartosz Sztybor et Saya Elder font office de producteurs. Du côté de Studio Trigger, nous retrouvons le réalisateur Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) et le directeur créatif Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill), tandis que l'adaptation du scénario à l'écran a été confiée à Yoshiki Usa (les séries du GRIDMAN UNIVERSE, Promare) et Masahiko Otsuka (l'épisode The Elder de Star Wars: Visions). Les amoureux de Silent Hill pourront eux se délecter des compositions musicales de Akira Yamaoka !

Vous pouvez retrouver ci-dessous un premier Inside Look très instructif dans lequel l'équipe créative discute de la série et commente les scènes diffusées, ainsi qu'un clip de près d'une minute tiré de l'épisode 4 où le gang du Maelström est à l'honneur.

Cyberpunk: Edgerunners est attendu sur Netflix au mois de septembre 2022, l'attente ne sera plus très longue. Quant à Cyberpunk 2077, il est toujours vendu sur Amazon au prix de 30,16 €.

