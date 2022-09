NETFLIX : Cyberpunk: Edgerunners, la série animée disponible, son superbe générique de fin dévoilé

La communication autour de Cyberpunk: Edgerunners aura été intense ces dernières semaines, mais elle atteint désormais son point d'orgue aujourd'hui. La série d'animation en 10 épisodes de Studio Trigger inspirée de l'univers de Cyberpunk 2077 est en effet disponible sur Netflix à compter de ce 13 septembre, permettant au grand public d'enfin découvrir cette histoire originale.

Pour marquer le coup, CD Projekt a diffusé une nouvelle vidéo sur les réseaux, qui est tout simplement le générique de fin de l'anime. Après nous en avoir mis plein les mirettes et les oreilles avec son générique d'ouverture reprenant le vieux This Fffire de Franz Ferdinand, Cyberpunk: Edgerunners nous dresse les poils avec ce superbe ending, proposant une mise en scène plus calme sur le langoureux morceau Let You Down. Il est interprété en anglais par Dawid Podsiadło, artiste polonais célèbre pour avoir gagné X Factor là-bas. Et vu sa beauté, il a tout pour rester dans les mémoires.

