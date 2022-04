CD Projekt : un point sur les ventes de The Witcher et Cyberpunk 2077, avec une année de sortie pour son extension

L'heure est au bilan pour CD Projekt, qui a partagé ce jeudi ses résultats financiers et les grandes lignes de ses plans pour l'année 2022. Forcément, ce sont les deux licences phares du studio qui ont fait parler d'elle à coup de millions d'exemplaires vendus, avec quelques petits détails sur ce qui nous attend à l'avenir, mais rien de bien nouveau malheureusement.

Une vidéo a ainsi été diffusée, dans laquelle le CFO Piotr Nielubowicz revient sur l'année fiscale 2021, rappelant que le studio a publié 8 mises à jour majeures pour Cyberpunk 2077 et a sorti les versions next-gen en février dernier sur PS5 et Xbox Series X|S. À ce sujet, le jeu totalise plus de 18 millions de copies vendues à travers le monde. Oui, c'est énorme, mais à recontextualiser. En effet, il y a un an, les ventes en étaient à 13,7 millions d'exemplaires, cela ne fait donc qu'un peu plus de 5 millions de jeux écoulés sur l'année, sans doute bien loin des espérances initiales du studio. Son extension (au singulier) n'arrivera d'ailleurs pas avant 2023, tandis que l'anime Cyberpunk: Edgerunners va bien voir le jour cette année au cours du 2e semestre.

Du côté de The Witcher, la saga cartonne toujours autant, plus de 65 millions de jeux de la trilogie ayant été vendus, dont plus de 40 millions rien que pour The Witcher 3: Wild Hunt. Par rapport à l'an dernier, cela donne donc plus de 10 millions de copies du jeu ayant trouvé preneur, soit le double par rapport à Cyberpunk 2077... Oui, ça fait mal et ce troisième épisode n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il ressortira sur PS5 et Xbox Series X|S, dont le développement va prendre plus de temps que prévu depuis que Saber Interactive a été évincé. Pour rappel, un quatrième volet inédit débutera une nouvelle saga, développé sous Unreal Engine 5.

Les modifications internes au studio sont aussi évoquées, de même que son expansion à Vancouver et à Boston avec le rachat de The Molasses Flood, qui travaille sur un jeu basé sur l'une des deux licences déjà en place. Plusieurs projets non annoncés en sont sinon au stade conceptuel. Enfin, d'un point de vue financier, tout va bien et quelques gros chiffres sont donnés dans la vidéo si cela vous intéresse.

