The Witcher : CD Projekt officialise le prochain opus, qui utilisera l'Unreal Engine 5

CD Projekt s'est fait une réputation mondiale grâce à la trilogie The Witcher avec Geralt de Riv, le studio polonais est désormais également connu pour Cyberpunk 2077, mais il n'oublie pas sa franchise fantastique basée sur les romans d'Andrzej Sapkowski. L'équipe n'a jamais caché qu'elle planchait sur un nouvel opus et elle dévoile aujourd'hui quelques détails.

C'est donc officiel, un nouveau jeu de la saga The Witcher est actuellement en développement chez CD Projekt. Cet opus, encore bien mystérieux, fera l'impasse sur le moteur de jeu REDengine, le studio a opté pour l'Unreal Engine 5 d'Epic Games, et c'est le début d'un partenariat sur plusieurs années entre CD Projekt et le studio derrière les premiers Gears of War et Fortnite. Ce nouveau jeu The Witcher marquera le début d'une nouvelle ère, il ne faut donc pas s'attendre au retour de Geralt et Yennefer, mais comme le montre le premier visuel officiel, il sera sans doute encore question de Sorcelleurs, dans un environnement enneigé. Bien évidemment, les développeurs n'en disent pas plus pour le moment et se refusent à évoquer une période ou date de sortie, les multiples reports de Cyberpunk 2077 ont laissé des traces.

Pour rappel, CD Projekt développe également un jeu de cartes basé sur le GWENT, et les fans attendent avec impatience la mise à jour PS5 et Xbox Series X|S de The Witcher 3: Wild Hunt, autant dire que la franchise va encore faire parler d'elle dans les prochains mois en attendant ce nouvel opus majeur. Vous pouvez retrouver les différents jeux de la franchise sur GOG.com.