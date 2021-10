Cyberpunk 2077 et The Witcher 3: Wild Hunt, le couperet tombe, il faudra patienter jusqu'en 2022 pour les versions PS5 et Xbox Series X et S

Depuis le lancement catastrophique de Cyberpunk 2077 en fin d'année dernière, CD Projekt s'est attelé tant bien que mal à améliorer l'expérience, ne donnant que quelques miettes inédites aux joueurs ayant déjà retourné Night City dans tous les sens. Le mois dernier, le studio faisait le point sur la version « next-gen » du jeu et celle de The Witcher 3: Wild Hunt, toutes deux précédemment annoncées pour cette année. Il était alors toujours question d'une sortie en 2021, mais sans qu'il s'agisse d'une certitude. Il fallait s'en douter, ce ne sera donc désormais plus le cas.

IMPORTANT PRODUCTION UPDATE pic.twitter.com/KOnaIVOt4v — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 20, 2021

C'est au détour d'un bref communiqué partagé sur les réseaux sociaux que CD Projekt annonce donc le report des sorties de ces versions PS5 et Xbox Series X|S de ses deux titres à 2022, ne donnant que de vagues périodes de lancement qui resteront donc à définir.

À toutes et tous, Nous avons une importante nouvelle concernant les mises à jour next-gen de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3: Wild Hunt pour consoles et PC. Basé sur les recommandations fournies par nos équipes supervisant le développement de ces deux jeux, nous avons décidé de repousser leur sortie à 2022. Notre actuel objectif pour Cyberpunk 2077 est le premier trimestre 2022, et le deuxième trimestre 2022 pour The Witcher 3: Wild Hunt. Toutes nos excuses pour l'attente prolongée, mais nous voulons faire cela bien.

Ces quelques mois supplémentaires devraient donc bien aider les développeurs pour proposer ces jeux de la manière qui soit, en espérant que cela ne signifie pas des heures de crunch pour parvenir à respecter ces nouvelles deadlines.

En attendant, vous pouvez toujours vous procurer Cyberpunk 2077 sur PS4, Xbox One et PC dès 29,99 € sur Amazon et en profiter sur les plus récentes consoles.