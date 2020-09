The Witcher 3: Wild Hunt fera le voyage sur PS5 et Xbox Series en Complete Edition

The Witcher 3: Wild Hunt est sorti en 2015 sur PC, PS4 et Xbox One, puis l'année dernière sur Switch. Le jeu de rôle de CD Projekt a marqué des millions de joueurs depuis, le studio planche activement sur Cyberpunk 2077 qui sortira en fin d'année sur les consoles actuelles et next-gen, mais la dernière aventure de Geralt de Riv fera elle aussi le voyage sur les machines de prochaine génération.

Eh oui, CD Projekt vient d'annoncer aujourd'hui que The Witcher 3: Wild Hunt va sortir sur PlayStation 5, Xbox Series X (et PC) dans sa Complete Edition, regroupant tous les DLC et extensions. Cette nouvelle version du jeu bénéficiera également d'améliorations techniques et visuelles, comme des temps de chargement réduits et le ray-tracing.

Si vous n'avez jamais touché à The Witcher 3: Wild Hunt, ce sera l'occasion de le faire sur ordinateurs, PS5 ou Xbox Series X avec une version standalone, mais si vous possédez déjà le titre sur PC, PS4 ou Xbox One, vous aurez droit à une mise à jour gratuite pour découvrir les nouveautés techniques de la next-gen sans frais. Le titre est disponible à 24,11 € sur Amazon.fr en édition Game of the Year.

Lire aussi : The Witcher 3: Wild Hunt, McFarlane dévoile une figurine articulée de Geralt de Riv