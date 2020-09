Cyberpunk 2077 : Hole In The Sun, une nouvelle chanson de l'OST bien trash dévoilée

Vous reprendrez bien un peu de Cyberpunk 2077 ? Après une bande-annonce servant à vanter les capacités des cartes GeForce RTX 30 de NVIDIA, c'est une vidéo toute particulière qui a été diffusée pour célébrer le million d'abonnés sur la chaîne YouTube du jeu. Non, pas de gameplay ni de visuels inédits d'ailleurs, mais bien une chanson inédite qui est la première de l'OST, en dehors des morceaux du groupe SAMURAI et 4ÆM de Grimes.

Et clairement, nous sommes dans un tout autre registre que les morceaux Punk Hardcore du groupe de Johnny Silverhand (Chippin' In, Never Fade Away, The Ballad of Buck Ravers et A Like Supreme). Cette chanson Hole In The Sun au texte assez trash est interprétée dans le jeu par le groupe fictif Point Break Candy, COS et CONWAY dans la réalité, et composée par Raney Shockne. Pour rappel, de nombreux artistes prendront part à cette bande-son avec des créations exclusives, dont Grimes, comme annoncé lors des Game Awards 2019.

La date de sortie de Cyberpunk 2077 est fixée au 19 novembre sur PS4, Xbox One et PC, avec des versions PS5, Xbox Series X et Stadia à venir ensuite. Vous pouvez le précommander au prix de 54,99 € dans son édition standard PS4 sur Amazon.