Death Stranding : une mise à jour 1.05 disponible sur PC, avec une fonctionnalité inédite et du contenu Cyberpunk 2077 !

Kojima Productions fêtait ses 5 ans hier, et prévoyait des « surprises » pour fêter ce cap. Finalement, à part un joli fond d'écran et des produits dérivés, nous n'avons pas eu grand-chose à nous mettre sous la dent. Mais surprise, le studio avait gardé une annonce sous le coude pour aujourd'hui.

Une mise à jour 1.05 vient d'être déployée pour la version PC de Death Stranding, et elle ajoute du contenu supplémentaire en lien avec Cyberpunk 2077 ! Vous pouvez dès à présent prendre part à 6 missions inédites utilisant les personnages et l'univers du jeu futuriste, et pourquoi pas débloquer le véhicule Reverse Trike doté d'une capacité de saut accrue, le bras robotique Silver Hand, des hologrammes comme le symbole Samurai ou le bolide Atlas Trauma Team, ainsi que quelques éléments de personnalisation dont les lunettes de Johnny Silverhand.

Une fonctionnalité de piratage inédite est aussi ajoutée au passage, afin de bloquer les détecteurs des Mule pendant une durée limitée, immobiliser les Odradeks ou stopper les camions Mule. Il serait tout de même surprenant que cette nouveauté n'arrive pas sur PS4, mais rien n'est confirmé à cette heure. Pour la petite histoire, BB et Hideo Kojima font de leur côté un cameo dans Cyberpunk 2077, donc cette collaboration n'est pas si surprenante que ça au vu des rencontres régulières entre CD Projekt et le créateur.

Death Stranding est actuellement vendu 9,99 € sur PS4 sur Amazon.fr, et est proposé à -50 % au tarif de 29,99 € sur Steam et l'Epic Games Store pendant quelques jours.

