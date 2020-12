Kojima Productions promet « des surprises » demain pour son 5e anniversaire

Ce n'est un secret pour personne, Kojima Productions travaille actuellement sur un projet inédit sous la direction de son créatif chef. Nul ne sait de quoi il s'agit, mais plus d'un an après la sortie de Death Stranding, les fans s'impatientent de connaître l'identité de ce successeur. Et si notre salut venait dès demain ?

Le 16 décembre marque le 5ème anniversaire de #KojimaProductions !

Jetez un œil sur nos réseaux sociaux à 5h00 (Royaume-Uni), 6h00 (CET), 14h00 (JP) et 12h00 (NYC). Nous vous réservons des surprises. Ne manquez pas ce rendez-vous ! #KJP5 ! pic.twitter.com/EOMOKTRXUo — KojiPro2015_FR (@KojiPro2015_FR) December 15, 2020

Le studio vient d'annoncer qu'il nous donnait rendez-vous demain à 6h00 sur ses réseaux sociaux pour « des surprises », afin de fêter dignement son 5e anniversaire. Toutes les hypothèses sont permises, que ce soit avec une mise à jour de Death Stranding, un projet en lien avec cet univers, ou donc l'annonce d'un prochain jeu vidéo de l'équipe. Les rumeurs les plus folles évoquaient encore il y a peu un retour de Silent Hills avec toujours Hideo Kojima aux commandes, mais il ne faut peut-être pas trop rêver non plus.

Sachant que les Game Awards 2020 de Geoff Keighley, ami proche d'Hideo Kojima, se tenaient il y a quelques jours, il serait étonnant d'avoir droit à une annonce majeure si peu de temps après. L'hypothèse la plus probable serait probablement une simple célébration de Kojima Productions et de sa communauté : la société a lancé le mot-dièse #DSHighFive en demandant aux joueurs de partager une photo de leur paume, avant de demander l'autorisation à certains pour utiliser le cliché dans le cadre d'une « célébration » à la fin de l'année. Tout concorde. En attendant d'en savoir plus, Death Stranding est disponible pour 19,99 € sur Amazon.fr.