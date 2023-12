CINEMA : Death Stranding, un nouveau partenariat d'envergure pour le film live-action de Kojima Productions

La semaine dernière, Hideo Kojima et son studio Kojima Productions dévoilaient lors des Game Awards un jeu à destination de l'écosystème Xbox baptisé OD, dont l'étrange teaser servant surtout à introduire le casting comportait des références à P.T. et Silent Hill. Forcément, les fans qui attendaient des nouvelles de Death Stranding 2 ont pu être déçus, lui qui avait été officialisé en grande pompe lors de l'édition de l'année dernière avec une vidéo témoignant d'un développement visiblement bien avancé. Ce n'est pas aujourd'hui que nous aurons de ses nouvelles, mais c'est tout de même la licence qui nous intéresse. Un an après l'annonce d'un long-métrage live-action Death Stranding, nous avons des nouvelles du projet.

Nous savions déjà qu'il serait développé par Kojima Productions US avec l'appui financier de Hammerstone Studios. Eh bien, un autre studio de gros calibre vient s'ajouter à la liste, A24. Si vous ne connaissez pas cette société fondée en 2012, elle a financé et distribué Everything Everywhere All at Once, et a un penchant pour les productions horrifiques et traitant d'éléments surnaturels. Forcément, un univers tel que Death Stranding a dû lui taper dans l'œil.

Voici ce qu'a déclaré Hideo Kojima, précisant qu'il ne s'agira pas d'une simple adaptation du jeu.

A24 est né dans ce monde il y a environ 10 ans, leur présence est singulière au sein de l'industrie, ils ne ressemblent à aucun autre. Les films qu'ils proposent au monde sont de haute qualité et très innovants. J'ai été attiré par leurs créations et elles ont même inspiré mon propre travail. Leur approche innovante de la narration s'aligne sur ce que Kojima Productions fait depuis 8 ans. Maintenant, nous tournons ensemble un film Death Stranding. Il existe de nombreux « films d'adaptation de jeux », mais ce que nous créons n'est pas seulement une traduction directe du jeu. L'intention est que notre public ne soit pas seulement des fans des jeux, mais que notre film s'adresse à tous ceux qui aiment le cinéma. Nous créons un univers Death Stranding qui n’a jamais été vu auparavant, réalisable uniquement grâce au cinéma, il naîtra.

En juin dernier, il avait précisé être profondément impliqué dans la production, la supervision, le design ou encore le contenu de cette adaptation, en plus de la réalisation. Autant dire que le mème sur les crédits avec uniquement son nom ne sont pas près de s'arrêter.

Au passage, nous apprenons que Death Stranding a déjà réuni plus de 16 millions de joueurs à travers le monde sur PS5, PS4 et PC. En revanche, il ne s'agit pas de ventes, car cela inclus les accès via le PlayStation Plus et le PC Game Pass.

Death Stranding 2 est lui attendu en exclusivité sur PS5 à une date inconnue. Si vous souhaitez découvrir cet univers, Death Stranding Director's Cut est actuellement vendu 19,99 € sur Amazon sur PS5 et 16,99 € chez Gamesplanet sur PC.

Et si vous êtes intéressé par le créateur, son documentaire sera distribué sur Disney+ au printemps 2024 à travers le monde.

