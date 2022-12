CINEMA : Death Stranding, Hideo Kojima va en faire un film avec l'aide financière de Hammerstone Studios

La semaine dernière, Hideo Kojima dévoilait enfin ce qui se cachait derrière son teasing de ces derniers mois, à savoir Death Stranding 2, ou DS2 comme il préfère l'appeler, une suite pour le moment exclusive à la PS5. Avec une multiplication des adaptations en séries live-action des licences PlayStation, The Last of Us en tête du côté de HBO et à l'avenir God of War chez Amazon, dont les jeux ont une orientation cinématographique importante, nous nous amusions déjà à imaginer le créateur japonais se lancer enfin dans le 7e Art qu'il affectionne tant. La réalité nous a bien vite rattrapé, puisque Deadline rapporte qu'un film Death Stranding va être développé par Kojima Productions US avec l'appui de Hammerstone Studios (Barbare), qui financera intégralement le projet !

Le producteur Alex Lebovici et Hideo Kojima seront tous deux chargés de la production, avec Allan Ungar officiant en tant que producteur exécutif. Avec un jeu, et prochainement un deuxième, mettant en scène un casting de stars du monde du cinéma (Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro, Margaret Qualley, etc.), le potentiel d'adaptation de cet univers est évidemment déjà énorme sur le papier sans avoir à modifier ce qui est déjà en place. L'intrigue du film est pour le moment gardée secrète, mais Deadline rapporte qu'elle introduira de nouveaux éléments et personnages dans cet univers où les liens revêtent une importance vitale. Visiblement, il faudrait plutôt s'attendre à une œuvre originale qu'à une simple redite des aventures de livraison et reconnexion des UCA de Sam Porter Bridges. Le développement semble par ailleurs être en bonne voie.

Et bien évidemment, Hideo Kojima et Alex Lebovici ont livré leur commentaire :

« Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par ce nouveau partenariat avec Hammerstone Studios », a déclaré Kojima. « C'est un moment charnière pour la franchise et j'ai vraiment hâte de collaborer avec eux pour porter Death Stranding sur grand écran. » « Nous sommes ravis et honorés d'avoir l'opportunité de nous associer au brillant et emblématique Hideo Kojima pour sa première adaptation cinématographique », a ajouté Lebovici. « Contrairement à d'autres adaptations de jeux vidéo à gros budget, ce sera quelque chose de beaucoup plus intime et ancré. Notre objectif est de redéfinir ce que pourrait être une adaptation de jeu vidéo lorsque vous disposez d'une liberté créative et artistique. Ce film sera une authentique production "Hideo Kojima". »

Voilà de quoi nous rassurer ! D'ici à ce que le projet aboutisse, vous avez pleinement le temps de découvrir Death Stranding Director's Cut, vendu actuellement 19,99 € sur Amazon.