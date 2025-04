CINEMA : Death Stranding, le film trouve son réalisateur (et ce n'est pas Hideo Kojima)

Premier jeu de Kojima Productions loin de Konami, Death Stranding a vu le jour en 2019 et sa suite sortira au tout début de l'été, exclusivement sur PlayStation 5. Mais un autre projet est en chemin, une adaptation au cinéma en live action du jeu vidéo imaginé par Hideo Kojima. Un long-métrage produit par Hammerstone Studios (Barbare) et A24, Hideo Kojima participera évidemment à la production pour surveiller le projet, qui se trouve maintenant un réalisateur.

Même si Hideo Kojima aime tout contrôler et n'a jamais caché son amour pour le 7e art et son envie de tourner son propre long-métrage, il laissera sa place sur ce projet d'adaptation. Comme le rapporte Deadline, c'est Michael Sarnoski qui réalisera Death Stranding. L'Américain n'a que deux films à son actif, le sympathique Pig avec Nicolas Cage et le très moyen Sans un bruit : Jour 1, qui a quand même eu un joli succès au box-office. Il vient tout juste de terminer le tournage de son troisième long-métrage, The Death of Robin Hood, distribué par A24 justement.

Un réalisateur qui a encore beaucoup de choses à prouver et qui se lance ici dans un projet ambitieux, le film Death Stranding suivra pour rappel des personnages inédits, nous ne devrions pas forcément revoir Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro, Margaret Qualley, Nicolas Winding Refn, George Miller ou encore Elle Fanning au casting de cette adaptation.

En plus de réaliser le film, Michael Sarnoski va également participer à l'écriture du scénario, les fans devront encore patienter un moment avant d'avoir des informations plus précises, aucune date de sortie n'a été dévoilée. Pour rappel, le premier Death Stranding vient de dépasser les 20 millions de joueurs, vous pouvez précommander Death Stranding 2: On the Beach à 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

