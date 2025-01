Death Stranding 2: On the Beach, Hideo Kojima crunch et ne s'en cache pas

Sur son compte X/Twitter, entre deux recommandations cinématographiques et musicales ou partages de création de fans liées à ses jeux, Hideo Kojima prend parfois la parole pour des sujets un peu plus sérieux (bien que le cinéma, la musique et les fan arts soient très sérieux également). C'est ainsi que le 11 janvier dernier, le concepteur japonais a partagé une photo du ciel, sans doute vu de Tokyo, affirmant qu'il était fatigué :

The most demanding period of game development—both physically and mentally—commonly known as “crunch time.” On top of mixing and Japanese voice recording, there’s an inevitable pile of other tasks: writing comments, explanations, essays, interviews, discussions, and… https://t.co/FrXRgaS748 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 10, 2025

Dans un second message, Hideo Kojima explique qu'il en est à « la période la plus exigeante du développement d'un jeu, tant physiquement que mentalement ». Oui, sans détour ni pincettes, le concepteur nippon annonce que lui et son équipe sont en plein crunch sur Death Stranding 2: On the Beach. Personnellement, Kojima s'occupe du mixage et de l'enregistrement des voix japonaises, de la rédaction de commentaires, d'explications, d'essais, d'interviews et de discussions et de travaux non liés au jeu. Tout cela est « incroyablement difficile » et personne ne lui donnera tort, d'autant que le concepteur est connu pour occuper de nombreux postes sur un seul même jeu vidéo.

Pour rappel, le crunch est une période survenant généralement à la fin du développement, c'est le moment où tout le personnel travail d'arrache-pied pour terminer le jeu dans les temps, quitte à faire des heures supplémentaires les soirs et pendant les jours normalement dédiés au repos. Une pratique quasiment systématique dans le monde du jeu vidéo, mais pourtant très critiquée, tant elle est épuisante, mentalement et physiquement, comme le rappelait Kojima lui-même. De nombreux développeurs ont ainsi quitté le milieu après des périodes de crunch résultant de burn-out. Voir un directeur de studio évoquer si librement le crunch a de quoi faire bondir pas mal de personnes, en espérant que le bouclage de Death Stranding 2: On the Beach n'éreinte pas trop les développeurs.

Hideo Kojima sait qu'il n'est plus tout jeune. L'année dernière, il évoquait la maladie et son opération, déclarant : « J'étais au plus bas et j'avais l'impression que je ne pouvais pas recommencer à créer des jeux. J'ai aussi rédigé un testament. À ce moment, j'ai réalisé que les gens mouraient ». Le concepteur fêtera ses 62 ans l'été prochain et il évoque de nouveau la question de son âge dans un message encore posté sur X/Twitter :

À cet âge, je ne peux m’empêcher de penser à combien de temps encore je pourrai rester « créatif ». Je veux continuer à le faire jusqu’à la fin de ma vie, mais est-ce que ce sera encore pendant 10 ans ? 20 ans ? Chaque jour, j’ai l’impression de courir contre la montre. Même aujourd’hui, à 87 ans, Ridley Scott est toujours actif. Et à l’époque où il avait plus de 60 ans – le stade de ma vie actuel – il a créé le chef-d’œuvre « Gladiator ».

En plus de Death Stranding 2: On The Beach, qui devrait sortir cette année, surtout si l'équipe est en plein crunch, Hideo Kojima développe OD et Physint, retardés à cause de la grève des acteurs. Il participe également à l'adaptation en film de Death Stranding chez A24, ne lui laissant pas vraiment le temps de souffler. Et il n'est pas certain que prendre Ridley Scott en exemple soit la meilleure des idées, la filmographie du cinéaste a pas mal perdu en qualité après Gladiator, malgré quelques pépites dans le lot.

