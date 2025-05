Death Stranding 3 est une possibilité, mais ne comptez pas sur Hideo Kojima pour le réaliser...

Ce 8 mai a été une grosse journée pour les aficionados d'Hideo Kojima et de ses projets, puisqu'un gros déballage médiatique a été effectué autour de Death Stranding 2: On the Beach. Comme vous avez pu le voir, nous avons fait le point sur les retours des médias et influenceurs qui ont pu y jouer dans un article dédié. Et justement, VGC a rapporté plusieurs déclarations du créateur japonais, dont une pour le moins fort intéressante, qui concerne directement l'avenir de la licence. Sauf surprise, il ne va pas faire ça jusqu'à ses 90 ans.

Oui, Hideo Kojima a bien des idées pour un Death Stranding 3 puisqu'avec le deuxième épisode, il va introduire un concept permettant de relier plusieurs continents entre eux, mais a décidé de jeter son dévolu sur l'Australie, laissant donc de vastes étendues de côté.

C'est donc avec ça en tête que j'ai dû trouver un moyen de relier l'Amérique du Nord à l'Australie, et en dernier recours, nous avons créé le « portail interplaque ». Si j'utilise ce concept, je pourrais créer une infinité de suites ! Bien sûr, je n'envisage pas de le faire, mais j'ai déjà un concept pour une autre suite. Je ne vais pas la réaliser moi-même, mais si je la transmettais à quelqu'un d'autre, il pourrait probablement la réaliser.

Compte tenu de la relation entretenue avec PlayStation et Guerrilla Games, qui a fourni le Decima Engine, il existe peut-être un monde dans lequel le studio néerlandais pourrait reprendre le flambeau si Sony Interactive Entertainment tient à ce point à la licence, malgré le fait que le premier jeu soit désormais multiplateforme. Bon, plus sérieusement, nous imaginons mal une reprise pas une tierce entité tant la patte d'Hideo Kojima est présente jusqu'aux choix des acteurs et célébrités intégrés à l'univers, cela n'aurait aucun sens artistique.

Il faut dire que du haut de ses 61 ans, notre ami est bien occupé. Kojima Productions développe actuellement le mystérieux jeu d'horreur OD pour l'écosystème Xbox et prépare le titre d'action-espionnage next-gen Physint pour PlayStation, qu'il a déjà qualifié d'aboutissement de sa carrière. Les deux projets vont d'ailleurs prendre du retard en raison de la grève du SAG-AFTRA qui dure depuis presque 10 mois désormais et s'est même étendue à certains comédiens de doublage français.

Autant dire que même si les idées sont là pour un Death Stranding 3, ce n'est pas le cas du temps (et sans doute aussi des ressources), même s'il n'espère pas devoir prendre sa retraite.

Pour le moment, nous attendons la sortie de Death Stranding 2: On The Beach le 26 juin sur PS5, et c'est déjà très bien ainsi. Vous pouvez le précommander au prix de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.

