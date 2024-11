Death Stranding: Director's Cut lancé par surprise sur Xbox Series X et S à un prix attractif

À son lancement le 8 novembre 2019, Death Stranding était alors une exclusivité PS4 éditée par Sony Interactive Entertainment, mais ne l'est pas restée longtemps puisqu'il a ensuite vu le jour sur PC via Steam et l'Epic Games Store le 14 juillet 2020 grâce à 505 Games. Il a ensuite eu droit à une version Director's Cut parue sur PS5 le 24 septembre 2021, puis sur ordinateurs le 30 mars 2022. Enfin, le 30 janvier dernier, ce sont les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, ainsi que certains iPad et Mac qui ont accueilli le jeu de Kojima Productions. Alors que nous attendons sa suite avec impatience, il fait un retour surprise dans l'actualité ce jeudi en s'invitant notamment dans l'écosystème de Microsoft !

Eh oui, Death Stranding Director's Cut vient de paraître sur Xbox Series X|S et du côté de Windows pour les PC, en plus du service Amazon Luna si vous jouez dans le cloud. Les abonnés Prime Gaming pourront d'ailleurs en profiter pour un mois à partir du 1er décembre. À l'occasion de son 5e anniversaire, son prix de 39,99 € est réduit de moitié sur différentes plateformes, l'affichant à 19,99 € pendant une durée variant selon la boutique, à l'exception de celle d'Apple où le tarif est de base moins élevé.

Au passage, nous apprenons que plus de 19 millions de joueurs ont découvert l'aventure de Sam Porter. Mais ce n'est pas tout, car Gematsu rapporte que la licence Death Stranding auparavant enregistrée par SIE est désormais entre les mains de Kojima Productions, d'où le fait de cette sortie du jour. En claire, il faut s'attendre à ce que Death Stranding 2: On The Beach ne soit que temporairement exclusif à la PS5.

Hideo Kojima a également pris la parole via un communiqué de presse :

J'ai le plaisir d'enfin annoncer que Death Stranding Director's Cut sera disponible pour les joueurs Xbox. Je tiens à remercier tous les fans qui sont restés en contact avec nous ainsi que tous les membres de la communauté Xbox qui ont patiemment attendu. Kojima Productions (Death Stranding) continuera à connecter de plus en plus de joueurs à travers le monde, alors restez à l'écoute.

Sur PS5, la version physique de Death Stranding Director's Cut est actuellement vendue 40,39 € chez Cdiscount.

