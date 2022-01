Death Stranding: Director's Cut, date de sortie, prix, mise à niveau depuis le jeu de base, configurations minimale et recommandée, tout sur le portage PC

Sans grande surprise, Death Stranding étant sorti sur PC, le Death Stranding: Director's Cut paru sur PS5 l'année dernière va suivre le même chemin. 505 Games avait confirmé la bonne nouvelle au début du mois, en précisant que le jeu serait compatible avec le Xe Super Sampling d'Intel.

Il était prévu pour le printemps 2022, et nous savons désormais à quelle date : il sortira le 30 mars sur Steam et l'Epic Games Store. Côté contenu, pas de surprise, cette version PC proposera les nouveautés pour la campagne, un mode Photo, une fréquence d'images plus élevée que l'original, une compatibilité avec les écrans ultra-large, les DLC Half-Life et Cyberpunk 2077, ainsi que les bonus numériques suivants :

Des extraits du livre numérique « The Art of Death Stranding » (par Titan Books) ;

Écussons de sacs à dos ;

Tenue d'équipe de livraison spéciale Bridges (Or) ;

Motif pour capsule de BB (Chiral doré) ;

Gants renforcés (Or) ;

Tenue d'équipe de livraison spéciale Bridges (Argent) ;

Motif pour capsule de BB (Argenté) ;

Gants renforcés (Argent).

Les configurations minimale et recommandée ont été confirmées au passage et elles sont globalement les mêmes que pour l'original.

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 Processeur Intel Core i5-3470

ou

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7-3770

ou

AMD Ryzen 5 1600 Mémoire vive 8 Go de RAM Carte graphique GeForce GTX 1050 4 Go

ou

AMD Radeon RX 560 4 Go GeForce GTX 1060 6 Go

ou

AMD Radeon RX 590 Stockage 80 Go d'espace disponible DirectX Version 12 Carte son Compatible DirectX Notes supplémentaires le jeu d'instructions AVX nécessaire



Son prix sera de 39,99 € et, rassurez-vous, il sera possible d'upgrader votre Death Stranding vers la Director's Cut pour 9,99 €. 505 Games précise juste qu'il faudra que le jeu de base soit installé sur votre PC pour que la mise à niveau à bas coût soit proposée. Sachant que le titre est actuellement à 17,99 € dans le cadre des Soldes du Nouvel An lunaire, n'hésitez pas à prendre les devants.