Death Stranding : les configurations minimale et recommandées dévoilées, et des images du contenu Half-Life

Comme tout le monde, Death Stranding a fait les frais du COVID-19 et a vu sa date de sortie du 2 juin repoussée. C'est désormais le 14 juillet que le titre de Kojima Productions a prévu de débarquer sur nos ordinateurs personnels via Steam et l'Epic Games Store et une édition physique.

La question est désormais de savoir si vous pourrez faire tourner le bébé correctement sur vos machines. Et vous pouvez obtenir la réponse dès maintenant grâce aux configurations minimale, recommandée pour le 30 fps et recommandée pour le 60 fps par Hideo Kojima et ses équipes.

Configuration minimale Configuration recommandée 30 fps Configuration recommandée 60 fps Système d'exploitation Windows 10 en 64 bits Processeur Intel Core i5-3470

ou

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-4460

ou

AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i7-3770

ou

AMD Ryzen 5 1600 Mémoire vive 8 Go de RAM 8 Go de RAM 16 Go de RAM Carte graphique GTX 1050 (3 Go)

ou

AMD R9 280 RX 560 (4 Go) GeForce GTX 1050 Ti (4 Go) ou Radeon RX 570 (4 Go) GTX 1060 (6 Go)

ou

AMD Radeon RX 590 Espace disque 80 Go DirectX DirectX 12 Carte son Compatible DirectX

Vous savez désormais si vous pouvez tranquillement faire tourner Death Stranding et ses nouvelles performances techniques où s'il va falloir renforcer votre PC. PC Gamer, qui rapporte l'information, en a profité pour diffuser quelques images exclusives de cette version et notamment de son contenu Half-Life.