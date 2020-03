Death Stranding : date de sortie, nouveautés techniques, contenu Half-Life, l'édition PC arrive !

Kojima Productions semblait avoir quelque chose à nous dire sur Death Stranding depuis plusieurs jours, et il s'agit finalement de nouvelles de la version PC. Et pas n'importe lesquelles, car le studio est déjà prêt à annoncer la date de sortie de cette édition, qui sera distribuée par 505 Games.

Ne tournons pas autour du pot : la date de sortie de Death Stranding est prévue pour le 2 juin 2020 sur Steam et l'Epic Games Store, soit avant l'été 2020 initialement visé. Toute précommande du jeu sur les plateformes de téléchargement vous donnera accès à des fonds d'écran, des lunettes et une casquette dorées, et des miroirs, ainsi qu'un exosquelette de vitesse et une armure dorés et argentés. Tout achat avant ou pendant la période de lancement débloquera sinon les versions numériques de The Art of Death Stranding et du Death Stranding Original Score Expanded Edition, avec dix musiques inédites, des lunettes inspirées du masque de Ludens, des exosquelettes dorés et argents dédiés à la puissance et au déplacement tout-terrain, et un autre coloris d'armure doré et argent.



Si vous ne jurez que par le format physique, une édition limitée avec tout le contenu précédemment cité regroupé dans un steelbook sera également proposée.

En termes de contenu, la version PC de Death Stranding n'arrivera pas non plus les mains vides. Hideo Kojima et ses équipes ont prévu d'ajouter, par rapport à l'entièreté de l'expérience actuelle sur PS4, un Mode Photo, une compatibilité avec les écrans ultra-larges, la possibilité d'afficher un framerate élevé, et même du contenu inspiré de Half-Life. À en croire la bande-annonce du jour, un couvre-chef Crabe de Tête devrait au moins être de la partie. Des wallpapers et des sonneries de téléphones ont sinon été ajoutés au site officiel pour permettre aux joueurs de patienter jusque là.