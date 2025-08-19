Helldivers 2 : une collaboration avec une licence culte annoncée pour la sortie sur Xbox !

Helldivers 2 arrive sur Xbox Series X|S





Dans quelques jours, Helldivers 2 sortira sur Xbox Series X|S. C'est un véritable évènement, le jeu de tir coopératif d'Arrowhead Games Studios est en effet édité par Sony Interactive Entertainment, qui va donc le publier sur une console concurrente. Et afin de séduire les joueurs Xbox, une collaboration inimaginable jusqu'à peu vient d'être dévoilée.

Halo arrive dans Helldivers 2 !





Comme la dernière bande-annonce le teasait, une collaboration Helldivers 2 x Halo: ODST vient d'être officialisée par Sony. Au travers d'Obligations de guerre légendaires, les joueurs vont pouvoir obtenir des armes, armures et capes inspirées du jeu de Bungie et Microsoft. Mais avant de découvrir le contenu de cette collaboration, Sony précise que les Obligations de guerre légendaires sont accessibles aux joueurs qui possèdent le jeu de base, ont acheté des SuperCrédits et progressé dans l'aventure pour les débloquer. En clair, ne vous attendez pas à débloquer ce contenu le jour du lancement.

Le contenu de la collaboration Helldivers 2 x Halo: ODST en détail





Voici maintenant tout ce qu'il faut savoir sur les Obligations de guerre légendaires Helldivers 2 x Halo: ODST :

Puissance de feu



Fusil d’assaut MA5C



Un fusil emblématique, synonyme de fiabilité, qui a permis d’éliminer d’innombrables extraterrestres déterminés à anéantir l’humanité. Il est temps désormais de tourner son viseur vers les ennemis de la DÉMOCRATIE CONTRÔLÉE. Équipé d’un compteur de munitions particulièrement utile et d’une boussole intégrée, il vous guidera vers la victoire. Pistolet M6C/SOCOM



On dit qu’il faut être proche de ses amis et encore plus de son arme de poing. Enfin, c’est ce qu’on dit nous. L’arme de poing standard de l’ODST est votre alliée silencieuse sur le terrain. Elle est équipée d’un viseur laser intégré, d’une lampe torche et, pour la première fois dans Helldivers 2, d’un silencieux pour faciliter le jeu furtif. Parfois, la meilleure manière d’instaurer la paix, c’est en silence. Fusil à pompe M90A



Ce puissant fusil à pompe a un recul important et est équipé d’une lampe torche, pratique pour vous permettre de voir la peur dans les yeux de vos ennemis avant de leur donner une précieuse leçon sur la LIBERTÉ. Pistolet-Mitrailleur M7S



Silencieux et meurtrier, ce pistolet-mitrailleur est le modèle d’arme principale de l’ODST. Avec des munitions sans étui et un silencieux fixe, cette arme est prête à amener la LIBERTÉ aux quatre coins de la galaxie. Armures



Ensemble d’armure A-9 Helljumper



Enfilez les bottes blindées d’un caporal légendaire qui a servi l’ODST avec une bravoure et un courage sans égal sous le feu ennemi. Bonus passif : Pas assuré Ensemble d’armure A-35 Reco



Plus épuré et plus discret que l’armure A-9, cet ensemble est conçu pour vous permettre de bouger en toute liberté. Il est complété d’un casque inspiré du couvre-chef emblématique des agents de renseignements. Bonus passif : Pas assuré. Passif Pas assuré



Réduction du bruit lors des déplacements.

Portée augmentée de 30 % en découvrant des points d’intérêt.

Protège les jambes des blessures. Capes



Héritage honoré



Cette cape, ornée du logo de l’ODST, sera transmise à l’enfant le plus courageux d’un Helljumper, si celui-ci décède prématurément. Œil de l’ombre



Certains soldats se battent sur le champ de bataille, d’autres dans l’obscurité. Enveloppez-vous de mystère avec cette cape élégante et discrète, et échappez à la lumière. Vous pouvez également rendre hommage aux Helljumpers avec des cartes de joueur sur le thème de l’ODST, un nouveau titre de joueur et le motif Vert Marines pour votre hellpod, votre navette, votre exosquelette et votre VRR.

La date de sortie des Obligations de guerre légendaires Helldivers 2 x Halo: ODST est fixée au 26 août 2025, soit en même temps que la version Xbox Series X|S. Sony précise que ce contenu sera disponible dans le centre d'acquisition contre 1 500 SuperCrédits et il ne sera pas compatible avec le nouveau jet d'Obligations de guerre premium qui sortira à cette même date.

