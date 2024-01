Death Stranding : le grand retour est pour bientôt, une date de sortie dévoilée

Alors que tous les fans des jeux vidéo conçus par Hideo Kojima attendent avec impatience des informations sur Death Stranding 2, officialisé il y a plus d'un an, c'est le premier opus qui refait parler de lui. Déjà disponible sur PlayStation 4, PS5 et PC, le titre va très prochainement faire son retour sur une nouvelle plateforme.

Lors de la présentation des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, Apple avait annoncé le portage de plusieurs AAA sur ses smartphones et autres appareils sous iOS. Resident Evil 4 et Village sont déjà disponibles, le prochain à rejoindre l'App Store sera le titre de Kojima Productions. La date de sortie de Death Stranding: Director's Cut est fixée au 30 janvier 2024 sur les iPhone 15 Pro, mais également sur les iPad et Mac équipés d'une puce de série M.

Death Stranding: Director's Cut peut déjà être précommander sur l'App Store contre 22,99 €, vous pouvez également retrouver l'iPhone 15 Pro à 1 169 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Lire aussi : CINEMA : Death Stranding, un nouveau partenariat d'envergure pour le film live-action de Kojima Productions