iPhone 15 Pro : Assassin's Creed Mirage, Death Stranding et deux Resident Evil annoncés sur le nouveau flagship d'Apple !

Ce mardi soir, Apple tenait sa traditionnelle keynote pour nous présenter ses nouveaux produits, dont la version annuelle de ses iPhone. Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, dont nous reparlerons dans un article séparé, intéresseront peut-être les joueurs souhaitant de base en faire l'acquisition (car qui irait payer aussi cher alors qu'il y a de meilleures alternatives ailleurs) puisqu'ils vont permettre de jouer à des productions destinées aux consoles et PC de façon native.

Le premier de ces heureux élus est Death Stranding, le jeu de Kojima Productions qui avait déjà été annoncé sur Mac il y a quelques mois comme nous l'évoquions lorsque nous parlions du film Hideo Kojima: Connecting Worlds. Il est prévu d'ici la fin d'année, sans plus de précision. Le deuxième de la liste n'est autre qu'Assassin's Creed Mirage, attendu au début de l'année 2024. Pas sûr que les joueurs intéressés patientent jusque là pour le découvrir sur un smartphone plutôt que sur grand écran. En revanche, si les portages dans ce sens sont possibles, espérons qu'Ubisoft se donne la peine d'en faire dans le sens inverse et de proposer Assassin's Creed Jade sur consoles et PC !

Enfin, les deux autres productions concernées nous viennent de Capcom, à savoir Resident Evil 4, le remake paru plus tôt cette année, et Resident Evil Village, les plus récents épisodes principaux parus. Là encore, ils devraient faire leur apparition avant la fin 2023 sur iOS.

La prouesse de faire tourner ces quatre titres sur les iPhone 15 Pro et Pro Max est due à la puce A17 Pro dont ils sont équipés, dotée d'un GPU à 6 cœurs capable d'utiliser du ray tracing et le VRR. Au passage, un petit placement de produit pour la DualSense de Sony a été effectué en mentionnant sa compatibilité avec les contrôleurs les plus avancés.

Reste à voir les tarifs auxquels ces quatre jeux seront proposés à leur sortie sur ces nouveaux iPhone. Assassin's Creed Mirage est lui en précommande sur Amazon à partir de 49,99 €.