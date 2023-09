iPhone 15 et 15 Pro : prix en baisse, date de sortie, un port USB-C et c’est la grande révolution !

Pour ne pas changer, et comme à chaque fois, Apple a dévoilé ses nouveaux smartphones lors d’une conférence. Ainsi, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro verront le jour d’ici quelques jours, puisque la date de sortie est fixée au 22 septembre 2023 ; les précommandes, elles, ouvriront le 15 septembre à 14 heures. En attendant, quoi de beau dans les environs ? Eh bien tout le monde est excité par la venue d’un port USB-C ; oui, vos anciens câbles Lightning USB ne seront plus compatibles pour le coup.

Autre point et pas des moindres, le prix baisse par rapport à l’ancien modèle. Ainsi, l’iPhone 15 Pro a une difference de 100 euros par rapport au 14 Pro, et la version basique, le 15, a une coute 50 euros de moins que le 14 ; c’est toujours bon à prendre. Bref, quoi de neuf, docteur ?



Dynamic Island. La bulle d’infos qu’il vous faut.

Dynamic Island fait remonter vos alertes et Activités en direct pour que rien ne vous échappe quand vous avez l’esprit ailleurs. Contrôlez votre musique, voyez qui vous appelle, vérifiez le statut de votre vol et bien plus encore.

Des couleurs irrésistibles. Et résistantes.

Le nouveau design innovant intègre un dos en verre teinté dans la masse. Un procédé sur mesure de double échange d’ions et un boîtier en aluminium de qualité aérospatiale contribuent à l’incroyable résistance de l’iPhone 15.

Nouvel appareil photo principal 48 Mpx. La photo au sommet de son art.

L’appareil photo principal entre dans l’ère de la super haute résolution. Qu’il s’agisse d’instantanés ou de paysages grandioses, il est plus facile que jamais de prendre des photos à couper le souffle avec un niveau de détail incroyable.

Jusqu’à 4x plus de résolution pour un niveau de détail inouï.

Téléobjectif 2x digne d’un troisième objectif.

Mode portrait. Photogénial.

Le niveau de détail et la richesse des couleurs sont tels que vos portraits sont chaque fois plus saisissants. Et vous pouvez désormais toucher l’écran pour déplacer la mise au point d’un sujet à l’autre, même après la prise de vue. Et hop.

Vous voulez capturer l’instant avant qu’il ne soit trop tard ? Plus besoin de passer par le mode Portrait. Si votre sujet est une personne, un chat ou un chien, l’iPhone 15 intègre automati­que­ment les données de profondeur. Vous pouvez instantanément transformer votre photo en portrait avec un effet de flou élégant sur l’arrière-plan. Ou plus tard dans l’app Photos.

Autonomie d’une journée. Rien ne peut vous arrêter.



Jusqu’à 26h de lecture vidéo sur iPhone 15 Plus.

Jusqu’à 20h de lecture vidéo sur iPhone 15.

Jusqu’à 3 heures de lecture vidéo de plus qu’avec l’iPhone 12

Puce A16 Bionic. Une pro qui a fait ses preuves.

La puce A16 Bionic met sa puissance au service de fonctionnalités avancées, comme le traitement informatique utilisé pour les photos 24 Mpx et les portraits de nouvelle génération, ou le mode Isolement de la voix, pour les appels téléphoniques. Et elle assure des perfor­man­ces fluides pour les jeux aux graphismes sophistiqués. Tout cela avec une efficacité incroyable, pour une grande autonomie. Pas étonnant que la puce A16 Bionic ait débuté en version Pro.

USB-Compatible.

Le nouveau connecteur USB-C vous permet de recharger votre Mac ou iPad avec le même câble que votre iPhone 15. Vous pouvez même utiliser votre iPhone 15 pour recharger votre Apple Watch ou vos AirPods5. Fini, les câbles emmêlés.