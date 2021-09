iPhone 13 et iPhone 13 mini : prix, date de sortie, iOS 15 et caractéristiques des modèles classiques de 2021 d'Apple

C'est ce mardi 14 septembre qu'Apple tenait à nouveau une keynote en ligne afin de présenter les nouveautés de la marque, à revoir en intégralité en fin d'article. Outre les nouveaux iPad et l'Apple Watch Series 7, ce sont évidemment les modèles inédits d'iPhone qui ont fait parler d'eux, à commencer par les inévitables iPhone 13 et iPhone 13 mini, qui viennent donc succéder aux iPhone 12 et iPhone 12 mini de l'an dernier en se positionnant d'ailleurs sur le même plan tarifaire. Ils tourneront sous iOS 15 dont le lancement est lui prévu le 20 septembre.

Parmi les nouveautés de cette année, notons un coloris rose, une capacité de stockage doublée dès l'entrée de gamme et une nouvelle puce bien plus performante, tandis que l'argument de vente principalement avancé concerne le double appareil photo arrière repensé, permettant notamment la prise de vidéo avec un mode Cinématique.

Pour plus de détails, voici ce que dit le communiqué de presse :

« Nos clients comptent sur l’iPhone au quotidien. C’est pourquoi nous nous sommes attachés à rendre l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini plus puissants, plus avancés et encore plus fun à utiliser » a déclaré Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing d’Apple. « Les deux téléphones offrent un superbe design, des performances de pointe et des appareils photo avancés avec des fonctionnalités de traitement photo informatique impressionnantes. Le tout dans un appareil d’une extraordinaire durabilité et résistance à l’eau, avec une autonomie nettement augmentée pour pouvoir compter sur son iPhone quand on en a besoin. Tous ces atouts, étroitement intégrés à iOS 15 et aux fonctionnalités de confidentialité intégrées, font de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini les meilleurs choix. »

Un design élégant et résistant allié à une excellente autonomie

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini ont été entièrement repensés. Ils sont proposés en cinq superbes coloris dans un design aux bords plats très résistant avec un élégant cadre en aluminium. Les écrans de 6,1 pouces et 5,4 pouces sont protégés à l’avant par le Ceramic Shield, utilisé en exclusivité sur l’iPhone et plus résistant que n’importe quel verre de smartphone. Les deux iPhone ont obtenu l’indice IP68 de résistance à l’eau et ils sont protégés contre les liquides les plus courants que l’on peut renverser. Le double appareil photo avancé repose sur une nouvelle disposition en diagonale des objectifs pour les appareils photo arrière. Quant au système de caméra TrueDepth également repensé, il est plus petit, mais il embarque les mêmes technologies de pointe comme Face ID – le système de reconnaissance faciale le plus sécurisé sur smartphone – et offre une plus grande surface d’affichage.

Les écrans OLED Super Retina XDR améliorés offrent un excellent rapport de contraste pour des noirs profonds, une luminosité extérieure maximale de 800 nits – en augmentation de 28 % – et une luminosité de pointe plus élevée pour les contenus HDR comme les photos et les vidéos à 1 200 nits. Le tout, en étant encore plus économes en énergie.

Les améliorations majeures apportées à l’iPhone 13 et à l’iPhone 13 mini en termes d’autonomie ont été rendues possibles par la puce A15 Bionic, des composants plus économes en énergie, une batterie plus grande et des optimisations de l’alimentation grâce à l’intégration étroite du matériel et des logiciels. L’iPhone 13 assure une incroyable autonomie d’une journée, soit jusqu’à deux heures et demie de plus par jour que l’iPhone 12, et l’iPhone 13 mini jusqu’à une heure et demie de plus par jour que l’iPhone 12 mini.

Le double appareil photo le plus avancé sur iPhone

En ce qui concerne les appareils photo, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini représentent un formidable bond en avant avec des innovations matérielles et de traitement photo informatique qui permettent de réaliser de magnifiques photos et vidéos. Le nouvel appareil photo grand-angle, avec des pixels de 1,7 µm, intègre le plus grand capteur jamais installé dans le double appareil photo d’un iPhone. Il peut capter 47 % de lumière en plus, pour moins de bruit et des résultats plus lumineux. La stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur – une technologie intégrée pour la première fois sur l’iPhone 12 Pro Max et que l’on ne retrouve sur aucun autre smartphone – est désormais disponible dans l’appareil photo grand-angle, même sur l’iPhone 13 mini plus compact. Elle stabilise le capteur et non l’objectif, pour des images plus stables. Tandis que l’appareil photo ultra grand-angle, créé spécialement pour ces modèles et doté d’un nouveau capteur, réduit le bruit et permet de voir plus de détails dans les zones sombres des photos et des vidéos.

Issu d’une étude approfondie des techniques de cinéma et des effets du procédé de changement de mise au point, le mode Cinématique sur iPhone permet de filmer des personnes, des animaux de compagnie ou des objets avec un bel effet de profondeur de champ grâce au changement de mise au point automatique, de façon à créer des séquences comme au cinéma, sans être un réalisateur professionnel. Pour une approche créative, la mise au point peut être modifiée à la fois pendant et après avoir filmé, et il est possible de régler le niveau d’effet bokeh dans l’app Photos et dans iMovie pour iOS, et prochainement dans iMovie pour macOS et dans Final Cut Pro, faisant des iPhone 13 les seuls appareils sur lesquels on peut régler l’effet de profondeur de champ d’une vidéo même après l’enregistrement. En tirant parti de la puce A15 Bionic et des algorithmes d’apprentissage automatique avancés, le mode Cinématique filme dans une qualité HDR Dolby Vision. Les deux modèles d’iPhone permettent également de filmer, de monter et de partager des vidéos HDR en Dolby Vision – désormais en 4K jusqu’à 60 i/s sur tous les appareils photo.

Derrière les toutes nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini, se trouvent un Neural Engine plus rapide intégré à la puce A15 Bionic, un nouveau processeur de signal d’image et des innovations réalisées dans le traitement photo informatique. La fonctionnalité Styles photographiques permet d’appliquer ses préférences photo personnelles à chaque image tout en profitant du traitement d’images multiframe d’Apple. Les préférences prédéfinies et personnalisées peuvent être utilisées pour les scènes et les personnes. À la différence d’un simple filtre, elles appliquent intelligemment les bons réglages à différentes parties de la photo, pour préserver les éléments importants comme les teintes de peau. Le double appareil photo et les puissantes fonctionnalités de traitement photo informatique prennent en charge la technologie Smart HDR 4, qui améliore à présent le rendu des couleurs, du contraste et de la luminosité de tous les sujets d’une photo de groupe, y compris dans des conditions d’éclairage difficiles. Les images sont ainsi plus réalistes et le mode Nuit est optimisé. Quant à la caméra TrueDepth, elle est compatible avec toutes les nouvelles fonctionnalités photo telles que le mode Cinématique, Styles photographiques et Smart HDR 4.