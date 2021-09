iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max : le haut de gamme 2021 d'Apple dévoile ses caractéristiques, prix et date de sortie

Il y avait comme un air de déjà-vu lors de la keynote d'Apple, puisqu'en plus d'avoir présenté les iPhone 13 et iPhone 13 mini, la firme de Cupertino a également annoncé les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Oui, comme l'an dernier avec les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max dont ils partagent l'héritage tout en bénéficiant des quelques nouveautés des modèles de base comme la puce A15 Bionic, ainsi que fonctionnalités photo et vidéo accrues, et un écran doté d'une technologie ProMotion qui pourrait bien intéresser les joueurs avec son taux de rafraîchissement adaptatif. Notons également qu'une version avec 1 To de stockage a été ajoutée pour ces deux modèles, faisant exploser la facture.

Pour plus de détails, voici là encore ce qu'en dit le communiqué de presse :

« L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max forment la gamme la plus pro que nous ayons jamais proposée, avec des améliorations sans précédent de notre système photo, la meilleure autonomie jamais atteinte sur l’iPhone et les performances les plus rapides sur smartphone. Ces avancées définissent un nouveau standard pour l’iPhone, et offrent des expériences incroyables qui n’étaient pas encore possibles jusque-là », a déclaré Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing d’Apple. « Le nouveau système photo pro offre notamment un meilleur zoom sur le téléobjectif, la photo macro, les Styles photographiques, le mode Cinématique, ainsi que la vidéo en ProRes et en Dolby Vision. L’écran Super Retina XDR avec ProMotion est notre meilleur écran à ce jour. Il s’adapte automatiquement au contenu qui est affiché et délivre d’excellentes performances graphiques, pour un visionnage idéal dans toutes les situations. »

Les appareils photo les plus évolués à ce jour sur l’iPhone

Avec de nouveaux capteurs et objectifs sur les trois appareils photo arrière, tous optimisés pour tirer parti d’iOS 15 et du nouveau processeur de signal d’image de la puce A15 Bionic, offrant une réduction du bruit et un mappage de tons améliorés, les modèles d’iPhone 13 Pro disposent du meilleur système photo disponible à ce jour sur l’iPhone. Le tout nouvel appareil photo grand-angle intègre un plus gros capteur avec des pixels de 1,9 µm, les plus grands à ce jour sur l’iPhone, réduisant ainsi le bruit et permettant un déclenchement plus rapide quelles que soient les conditions d’éclairage, pour des photos encore plus riches en détails. Ouvrant désormais à ƒ/1,5, l’appareil photo grand-angle des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max présente une nette amélioration des performances en conditions de faible éclairage, jusqu’à 2,2 fois plus élevées par rapport à l’iPhone 12 Pro, et près de 1,5 fois plus élevées comparé à l’iPhone 12 Pro Max. La stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur – une exclusivité iPhone – est disponible sur les deux modèles. Cette fonctionnalité permet de stabiliser le capteur, et non la lentille, afin que les images soient plus nettes et la vidéo plus stable, même si l’on bouge.

Le nouvel appareil photo ultra grand-angle bénéficie à présent d’une ouverture ƒ/1,8 et d’un nouveau système d’autofocus présentant une amélioration de 92 % en conditions de faible éclairage, pour des images plus lumineuses et plus nettes. Cet objectif repensé, l’autofocus intégré pour la première fois dans l’appareil photo ultra grand-angle de l’iPhone et les fonctionnalités logicielles avancées ont aussi permis d’introduire une fonctionnalité inédite sur l’iPhone : la photo macro. Il est désormais possible de prendre des clichés d’une netteté saisissante faisant apparaître des sujets plus grands que leur taille réelle, avec une distance de mise au point minimale de deux centimètres. Le mode macro s’étend aussi à la vidéo, y compris au ralenti et en accéléré. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max arborent également un nouveau téléobjectif de 77 mm qui permet de se rapprocher de son sujet lorsque l’on filme et de réaliser des portraits au cadrage encore plus classique, grâce au zoom optique 3x, soit un total de 6x au niveau du système photo.

Les nouveaux appareils photos de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max tirent parti du Neural Engine plus rapide de la puce A15 Bionic, d’un nouveau processeur de signal d’image et des innovations réalisées dans le traitement photo informatique. La fonctionnalité Styles photographiques permet d’appliquer ses préférences photo personnelles à chaque image tout en profitant du traitement d’images multiframe d’Apple. Les préférences prédéfinies et personnalisées peuvent être utilisées pour les scènes et les personnes. À la différence d’un simple filtre, elles appliquent intelligemment les bons réglages à différentes parties de la photo, pour préserver les éléments importants comme les teintes de peau. Pour la toute première fois, le mode Nuit est disponible sur tous les appareils photo de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max, y compris le téléobjectif. Le Smart HDR 4 garantit par ailleurs un meilleur rendu des couleurs, du contraste et de la luminosité pour les sujets, même dans les photos de groupe ou les situations d’éclairage difficiles. Les photos sont encore plus réalistes. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max disposent également des fonctionnalités phare comme Deep Fusion, Apple ProRAW et le mode Portrait avec Éclairage de portrait.

Une grande avancée pour la vidéo sur smartphone

Issu d’une étude approfondie des techniques de cinéma et des effets du procédé de changement de mise au point, le mode Cinématique sur iPhone permet de filmer des personnes, des animaux de compagnie ou des objets avec un bel effet de profondeur de champ grâce au changement de mise au point automatique, de façon à créer des séquences comme au cinéma, sans être un réalisateur professionnel. Pour une approche créative, la mise au point peut être modifiée pendant que l’on filme et après avoir filmé, et il est possible de régler le niveau d’effet bokeh dans l’app Photos et dans iMovie pour iOS, et prochainement dans iMovie pour macOS et dans Final Cut Pro. Les modèles de la gamme sont ainsi les seuls appareils sur lesquels on peut régler l’effet de profondeur de champ d’une vidéo même après l’enregistrement. En tirant parti de la puce A15 Bionic et des algorithmes d’apprentissage automatique avancés, le mode Cinématique filme dans une qualité HDR Dolby Vision.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max inaugurent également le format ProRes. Ce codec vidéo avancé, largement utilisé comme format de livraison finale pour les publicités, longs-métrages ou programmes télévisés, restitue des couleurs plus fidèles avec une moindre compression. Ce nouveau flux de production professionnel, très efficace, est rendu possible grâce au nouveau système photo, aux encodeurs et décodeurs vidéo avancés de la puce A15 Bionic et au pipeline de stockage flash. L’iPhone est le seul smartphone au monde à offrir un flux de production de bout en bout (capture, montage et partage) en Dolby Vision ou ProRes.

Puce A15 Bionic avec GPU 5 cœurs offrant des performances de pointe

La puce A15 Bionic des iPhone 13 Pro est encore plus performante. Incroyablement puissante et économe en énergie, elle exécute de nouvelles fonctionnalités d’écran, de photo et de vidéo remarquables, qui n’étaient pas encore possibles sur l’iPhone. Grâce au procédé de gravure en 5 nanomètres, la puce A15 Bionic – la plus rapide des puces de smartphone – dispose, sur les iPhone Pro, d’un nouveau GPU 5 cœurs qui offre les performances graphiques les plus rapides sur smartphone (jusqu’à 50 % plus rapides que la concurrence), idéal pour les apps vidéo, les jeux hautes performances et les nouvelles fonctionnalités photo. Le nouveau CPU 6 cœurs comporte deux nouveaux cœurs hautes performances et quatre nouveaux cœurs à haute efficacité énergétique. Il est jusqu’à 50 % plus rapide que ses concurrents et gère les tâches exigeantes de façon fluide et efficace. Un nouveau Neural Engine 16 cœurs capable d’effectuer 15 800 milliards d’opérations par seconde, accélère les tâches d’apprentissage automatique pour les expériences dans les apps tierces et pour les fonctionnalités comme Texte en direct dans l’app Appareil photo sous iOS 15. Enfin, le processeur de signal d’image (ISP) de nouvelle génération apporte des améliorations majeures au niveau de la réduction du bruit et du mappage de tons.

Super Retina XDR avec ProMotion : un écran plus lumineux et plus réactif

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont dotés de l’écran Super Retina XDR avec ProMotion – l’écran le plus avancé à ce jour sur l’iPhone – qui prend en charge un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 10 Hz à 120 Hz, offrant des fréquences d’images élevées quand l’utilisation le justifie, ou plus faibles pour préserver l’autonomie de la batterie. Disponible en deux tailles de 6,1 pouces et 6,7 pouces, ce nouvel écran intelligent exploite un panneau OLED plus économe en énergie, le nouveau système d’affichage de la puce A15 Bionic, un GPU plus rapide et un coprocesseur tactile toujours activé. Et comme il est conçu spécialement pour iOS 15, tous les gestes, les animations et les activités comme le gameplay sont beaucoup plus rapides et réactifs. C’est l’écran le plus lumineux jamais conçu pour iPhone avec une luminosité extérieure maximale jusqu’à 25 % plus élevée, à 1 000 nits, ce qui permet de bénéficier d’une résolution, de couleurs et d’un contraste extraordinaires que ce soit pour naviguer sur le Web ou regarder des vidéos HDR.