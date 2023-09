PREVIEW Resident Evil Village : sur iPad et iPhone 15 Pro, ça en jette !

Du Resident Evil dans la poche !





Resident Evil Village est un titre qui a su nous donner des frissons sur les consoles de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft, et sur PC. Les possesseurs du PSVR 2, eux, ont pu découvrir une aventure prenante et immersive en réalité virtuelle. Il n’y a pas si longtemps, Apple a annoncé la venue de diverses productions sur iPad et iPhone 15 Pro, le titre de Capcom sera la partie. C’est pendant le Tokyo Game Show 2023 que nous avons pu essayer cette adaptation quelques minutes sur tablette. Mais avant que vous demandiez, voici les appareils compatibles :

iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max ;

iPad Pro(12.9-inch, M1 5e génération) ;

iPad Pro(11-inch, M1 3e génération) ;

iPad Pro(12.9-inch, M2 6e génération) ;

iPad Pro(11-inch, M2 4e génération) ;

iPad Air(M1 5e génération).

Nous avons accès au début du jeu et il faut dire que le rendu a su nous impressionner. Et pour cause, les textures sont fines et nettes, les environnements sont propres, nous n’avons pas constaté d’aliasing, c’est fascinant ! Nous avons la sensation que certains jeux de lumière ont été ajustés, mais c’est super propre globalement. En outre, nous sommes allés dans les paramètres pour voir si nous pouvons modifier la résolution et, oui, il est possible de modifier les graphismes à notre guise. Idem pour le framerate, nous pouvons sélectionner du 30, 60 ou 120 fps. Nous avons voulu provoquer le titre en mettant toutes les options au maximum et… c’est impeccable. Le nombre d’image par seconde est fluide, sans ralentissement, l’image est folle !

Concernant la prise en main, nous y avons joué avec une Dualsense, la fameuse manette de la PS5, en filaire. Les commandes répondent bien, il n’y a rien à signaler. C’est surtout l’aspect tactile qui nous titillait. Nous avons donc posé nos doigts sur l’écran, ne tournons pas autour du pot, ce n’est vraiment pas terrible. Des touches virtuelles et transparentes font leur apparition, il est brin difficile de se déplacer tout en réalisant différentes actions car il faut gesticuler dans tous les sens. Capcom promet des commandes entièrement personnalisables, mais sincèrement, rien ne vaut un bon pad, surtout pour ce type de production incluant des phases intenses et survoltées.

Nos premières impressions : Bon.





C’est quand même drôle de se dire qu’une version pétante de Resident Evil Village va finir dans un appareil qui tient dans notre poche. Pour le moment, le résultat est plus que convaincant, Capcom semble avoir fait de l’excellent travail. Seule la prise en main via l’écran laisse à désirer, il faudra certainement un temps d’adaptation pour tout assimiler. Si le joueur a besoin d’une manette pour s’amuser sans se prendre la tête, ça risque d’être compliqué lorsqu’il est en déplacement...

