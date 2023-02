TEST Resident Evil Village : une expérience incroyable avec le PSVR 2

L’immersion est totale !





Resident Evil Village est une production signée Capcom qui a su divertir les joueurs du monde entier. Souvenez-vous, courant 2022, le titre avait eu droit à un DLC mettant Rose en avant, ainsi que plusieurs modes, dont un permettant de jouer en TPS. Ce huitième opus fait encore parler de lui puisqu’une toute nouvelle façon de s'amuser est disponible, gratuitement qui plus est. Ainsi, si vous possédez le PSVR 2, vous pouvez retourner dans ce monde lugubre en réalité virtuelle. Question du jour : avons-nous droit à une adaptation bâclée ou un gros travail a été fait pour cette édition ? La réponse sans plus attendre.

Resident Evil Village en réalité virtuelle est à tomber par terre.

N’ayons pas peur des mots, Resident Evil Village en réalité virtuelle est à tomber par terre. Contrairement au premier casque, le PlayStation VR 2 a une meilleure résolution qui permet d’avoir une image nette, avec des arrière-plans plaisants qui ne ressemblent pas à un gros tas de bouilli de pixels. Lorsque nous arrivons au village, nous sommes en admiration des lieux. La VR nous permet de nous rendre compte des propositions des habitations et, surtout, des créatures environnantes. Notre mâchoire s’est littéralement arrachée dans le château de Lady Dimitrescu.

C’est incroyablement beau, le RE Engine est parfaitement maîtrisé pour nous faire vibrer. Nous distinguons sans difficulté les diverses matières à l’image et les jeux de lumière intensifient l’immersion. Malheureusement, de petits bugs sont tout de même présents. Comme ? La main de notre héros qui décide de se mettre derrière nous sans crier gare, ou encore la caméra (notre regard) qui n'arrive pas à se positionner correctement durant une cutscene. Malgré ces petits défauts, cette production a de quoi émoustiller les pupilles.

La partie sonore est tout aussi folle. Selon l’endroit où nous marchons, nous arrivons à distinguer ce que nous avons sous la semelle. De la boue, du parquet, du carrelage, c’est vraiment bien fait. Mais le point fort se trouve au niveau des effets et des hurlements. Bruit d’un tas de poussière tombant sur le sol, petite brise passant d’une oreille à une autre, bourrasque faisant claquer un volet, monstre qui grogne, qui respire, qui crie... Le son suit les mouvements de notre tête. Autre point qui nous a grandement amusé les esgourdes, les différents rendus auditifs selon la taille de la pièce. Si nous nous trouvons dans un immense hall, nous entendons alors de petites résonances. À l’inverse, dans les endroits plus cloitrés, le son est étouffé. En somme, les développeurs ont fait chauffer leurs neurones pour titiller nos sens comme il se doit.

Des sensations complètement folles !





Concernant la prise en main, Resident Evil Village a été repensé pour les PlayStation VR 2 Sense. Ainsi, nous pouvons nous déplacer avec les joysticks et contrôler les mains de notre personnage comme nous le souhaitons. Nous sommes alors libre de pouvoir agripper un objet (si le jeu le permet), de le lancer, le rattraper ou de le jeter. Les armes sont disposées sur notre corps, nous pouvons attraper un pistolet positionné sur notre hanche, sortir un couteau de son fourreau depuis notre bras, ouvrir notre manteau pour saisir un ustensile et même nous battre à main nue ! C’est super bien fait. Bien évidemment, notre inventaire est toujours là, nous pouvons alors gérer notre matériel comme bon nous semble.

Ultra jouissif et amusant.

Sans surprise, quelques paramètres sont disponibles pour ajuster les commandes. Si l’envie de renvoyer votre repas est présente, foncez donc dans les options pour modifier certaines choses liées à votre malaise. Ainsi, nous pouvons changer l’angle de rotation de notre héros et la façon dont nous voulons nous mouvoir. Pour éviter la cinétose, des contours noirs s’intensifient plus ou moins autour des yeux durant nos déplacements lents ou rapides ; paramètre désactivable si vous n’avez aucun trouble. Vous l’aurez donc compris, assis ou debout, tout a été pensé pour que vous jouissiez d’un confort optimal selon ce que vous éprouvez.

En outre, l’équipe pousse l’immersion à son paroxysme en jouant avec les fonctionnalités du PlayStation VR 2. Avec un simple révolver, nous discernons le petit coup de feu dans la main via les retours haptiques. Avec un fusil à pompe, la détente est plus coriace, la gâchette adaptative se durcit, nous devons alors appuyer légèrement plus fort pour tirer. Ici aussi les perceptions sont phénoménales, car au moment de la décharge, les deux mains tremblent fortement, pendant que le casque s’affole un brin sur la tête, pour nous faire ressentir l’intensité de l’action. Ces frémissements crâniens sont aussi sollicités durant notre escapade pour nous faire battre le cœur plus rapidement. Par exemple, lorsque nous croisons l’une des filles de Lady Dimitrescu, les insectes volants viennent taper littéralement sur le crâne. C’est très surprenant au début, notre cerveau n’a pas l’habitude de ce genre de retours physiques, mais sincèrement, c’est ultra jouissif et amusant.

Nous pensions voir un simple portage VR, sans réels ajouts, mais Capcom prend les joueurs au sérieux. Non, nous n’avons pas affaire à une adaptation paresseuse, plusieurs actions et mouvements ont été repensés pour le PSVR 2 afin d’amener à la communauté une immersion stressante et oppressante, différente du rendu sur une télé. Au départ, c’est étonnant, mais au bout d’un moment, nous nous laissons prendre au jeu. Resident Evil Village est sans aucun doute un indispensable à faire absolument si vous avez le casque et la bête à la maison. Le seul vrai gros pont noir de cette édition, c’est que nous ne pouvons pas utiliser notre ancienne sauvegarde, le titre nous oblige à tout recommencer... Mais quoi qu’il en soit, ne passez pas à côté de cette expérience totalement délirante.

Les plus En VR, c’est incroyable

Les vibrations sur la tête et les mains, délirantes !

Un gameplay repensé parfaitement pour la VR

Tout un tas de paramètres pour notre bien-être

Les effets sonores, immersifs

La mise à jour VR est gratuite Les moins Nous ne pouvons pas récupérer notre ancienne sauvegarde, snif

Quelques petits bugs pour chipoter

Notation Verdict 18 20