TEST PlayStation Pulse Elite : un casque sans fil PS5 incontournable pour jouer ?

Au lancement de la PlayStation 5, Sony avait également lancé le Pulse 3D, un casque sans fil doté de la technologie Tempest 3D AudioTech, pour une immersion totale. Quelques années plus tard, le constructeur japonais est de retour avec le Pulse Elite, une version améliorée compatible PS5, mais également PlayStation Portal, PC et mobiles. Nous avons passé de longues journées et soirées avec ce nouveau casque sur la tête, il est temps de livrer notre verdict.

Un design très futuriste, dans la lignée de la PlayStation 5.

Esthétiquement, le Pulse Elite est une vraie évolution du Pulse 3D, il reprend les mêmes courbes, mais les affine et les peaufine. Le casque arbore un design très futuriste, dans la lignée de la PlayStation 5, avec un arceau rigide blanc en plastique mat qui descend jusque sur les deux oreillettes, abritant à droite les commandes et à gauche le microphone à col de cygne. Cet arceau cache également le port de recharge pour le support de charge, un petit boîtier à visser au mur pour simplement poser le casque et le charger. Bon, appartement de location et murs porteurs obligent, nous n’avons pas plus pleinement tester cette fonctionnalité, mais le casque se glisse facilement sur le support, il faut simplement aimer avoir un périphérique exhibé sur son mur et voir un câble USB-C pendre. Si vous avez un setup adéquat, c’est sympathique, sinon, il faut se contenter du port USB-C sur la branche droite pour recharger le casque en le posant sur un meuble, un bureau ou une table.

Pour en revenir à l’esthétique du Pulse Elite, la tête de l’utilisateur ne repose pas sur cet arceau rigide, mais sur un bandeau en caoutchouc souple, qui se règle tout seul en fonction de la morphologie du crâne de l’utilisateur. Les oreillettes sont très rondes, rembourrées de mousse très souple et avec un revêtement en simili-cuir très fin, qui fait quand même un peu douter sur sa solidité au fil des années, la finesse du revêtement a tendance à craqueler sur des modèles similaires, mais tout cela permet d'isoler naturellement l'utilisateur des bruit extérieurs, à défaut de proposer de l'ANC (chose peu utile sur un casque avant tout conçu pour être utilisé en intérieur, avouons-le). Quoi qu’il en soit, entre le bandeau et les oreillettes, le casque au format circum-aural repose parfaitement sur la tête et est plutôt confortable les premières heures, mais le poids de 347g commence à se faire sentir après un moment. Le casque est donc globalement assez confortable pour les sessions de quelques heures et semble très solide, même si le revêtement en simili-cuir et le rembourrage auraient mérité d'être plus épais.

Comme tous les casques sans fil, le Pulse Elite embarque des commandes directement sur l’oreille, ou plutôt ici sur la branche collée à l’oreillette droite. Sony a appris de ses erreurs, les commandes sont bien mieux placées et intuitives, avec deux boutons pour augmenter ou réduire le volume sur la partie reculée et le bouton d’alimentation sur la partie avant de la branche, séparés par les ports USB-C et Jack 3.5. Difficile de s’y perdre, c’est très simple d'utilisation, il faut dire que le constructeur s’est contenté du strict minimum, sans réglage du mix entre le chat vocal et le jeu par exemple. Pour davantage de réglages, il faut passer par la PlayStation 5, qui permet de choisir plusieurs profils par défaut ou d’en créer des personnaliser, de gérer le mix entre le chat vocal et le son du jeu ou encore de couper le micro. Un menu ultra simple, mais suffisamment complet, accessible en appuyant trois fois sur le bouton d’alimentation. Notons que tout cela n’est possible que via la console. Le casque est compatible PC, Mac, iOS et Android, mais là, il faut se contenter des réglages de base ou enregistrer ses préférences dans la mémoire du casque sur la PS5 puis en profiter sur un autre appareil. En clair, le Pulse Elite est un casque PlayStation 5 qui dépanne sur une autre machine, mais si vous n’avez pas de PS5 sous la main, il perd grandement de son intérêt. D’autant que, sur mobiles, les commandes sur la branche ne fonctionnent même pas.

Le microphone est une partie importante du Pulse Elite, il faut dire qu’un casque se doit de proposer cette fonctionnalité pour jouer en ligne, avec ici un micro à col de cygne rétractable dans la branche gauche, arborant les logos Croix, Rond, Carré et Triangle de PlayStation, mais aussi un petit bouton pour couper la voix d’un simple geste.

L’utilisateur est pleinement plongé dans l’ambiance, la spatialisation est très bien réglée et permet de profiter pleinement des différents sons dans les jeux.

Bon, cette fonctionnalité laisse à désirer, car l’utilisateur doit saisir le microphone à deux doigts pour appuyer sur ce bouton, générant un bruit parasite pour les autres auditeurs, même s’il est possible de couper le micro via le menu rapide des réglages. La qualité du microphone est plutôt impressionnante pour un modèle à col de cygne, nous sommes évidemment loin d’un micro séparé, mais pour un combo casque-micro, le rendu de la voix est très claire et parfaitement compréhensible, il n’y a pas trop de bruits parasites grâce à un système de réduction de bruit via l’intelligence artificielle. Cependant, pour régler le volume du microphone (et éviter de casser les oreilles de ses amis en ligne), il faut passer par le menu principal de la console et non via le menu rapide, dommage.

Mais le point essentiel pour un casque audio, c’est bien le son produit. Pour le Pulse Elite, Sony a opté pour des drivers magnétiques planaires « inspirés par les studios d’enregistrement », des hauts-parleurs parfaits pour une immersion totale et c’est réussi. L’utilisateur est pleinement plongé dans l’ambiance, la spatialisation est très bien réglée et permet de profiter pleinement des différents sons dans les jeux, que ce soit les ambiances et bruits dans un jeu d’horreur ou les bruits de pas et de tir dans un shooter. Le rendu sonore est de base très bon, avec un son puissant et immersif, mais l’utilisateur peut le peaufiner en fonction de ses jeux préférés via le menu rapide et l’égaliseur. Le dongle PlayStation Link, à brancher sur un port USB de la PS5 ou d’un PC, est là pour assurer une connectivité sans latence, c’est le cas, nous n’avons vu aucun soucis de ce côté là, mais c’est un peu la norme pour un casque moderne. Soulignons quand même la double connectivité, permettant d’utiliser le Pulse Elite sur PS5 ou PC via le PS Link et le connecter en même temps à un smartphone en Bluetooth pour suivre ses appels ou écouter de la musique par exemple.

Enfin, un petit mot sur la batterie du Pulse Elite. Sur son site officiel, PlayStation annonce une autonomie « jusqu’à 30 heures », qui descend déjà à « jusqu’à 20h » sur le carton d’emballage. C’est ce second chiffre qui est le plus correct, le casque a tenu entre 16 et 20 heures lors de notre test, une autonomie tout à fait respectable qui permet de jouer plusieurs soirées sans avoir à recharger le casque. Au pire, une recharge rapide permet de gagner environ 1h30-2h d’autonomie en un petit quart d’heure, ça dépanne grandement pour les têtes en l’air qui oublient de recharger leurs périphériques avant une soirée entre amis.

Pour un casque-micro sans fil sous la barre des 150 euros, Sony fait plutôt fort avec le PlayStation Elite Pulse. Le casque est imposant et robuste dans son ensemble, les rendus sonores audio et micro sont à la hauteur des attentes des joueurs exigeants, avec une bonne spatialisation, quelques réglages sont disponibles pour peaufiner l’expérience et certaines fonctionnalités sont bienvenues, du moins sur PS5. Si vous n’avez pas la console de Sony sous la main, passez votre chemin.

Les plus Un casque globalement robuste et bien fini

Un très bon rendu sonore

Des réglages simples mais complets (sur PS5)

Un microphone de bonne facture pour un tel modèle

Commandes claires et facilement accessibles

La double connectivité, pratique

Plutôt confortable au début… Les moins … mais un peu moins après plusieurs heures

Très dispensable sur PC ou mobiles

L’autonomie un peu en deçà du chiffre annoncé (mais quand même très respectable)

Le revêtement en simili-cuir très fin, à voir au fil des mois

Notation Verdict 17 20