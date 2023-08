Sony à fond dans l'audio avec le casque Pulse Elite, les écouteurs Pulse Explore hors de prix et la technologie PlayStation Link

En mai dernier, Sony Interactive Entertainment introduisait des écouteurs sans fil officiels en parallèle de son Project Q. Ce dernier se nomme désormais PlayStation Portal, qui n'a hélas rien d'une PSP... et ces périphériques refont donc aussi parler d'eux sous le nom Pulse Explore, de même qu'un tout nouveau casque pour gamer baptisé Pulse Elite. Avant de découvrir les détails techniques les concernant, voici une petite vidéo nous les montrant sous divers angles.

Là encore, le PlayStation Blog nous donne quelques détails sur leurs spécificités et surtout leurs tarifs. Oui, vous ne rêvez pas, ces écouteurs coûtent aussi cher que le PlayStation Portal, qui est déjà fort onéreux selon nous... Les joueurs vont sans doute y regarder à deux fois avant de craquer. Une technologie appelée PlayStation Link est au passage introduite, qui sera utilisée par ces deux périphériques.

Les produits Pulse Elite et Pulse Explore s’inscrivent dans nos efforts continus visant à améliorer l’expérience audio dans le monde du gaming et à accentuer l’immersion à l’aide d’un son de meilleure facture. Le casque-micro sans fil Pulse Elite sera proposé au prix de 149,99 $ | 149,99 € | 129,99 £ | 18 980 ¥, tandis que les écouteurs sans fil Pulse Explore seront proposés au prix de 199,99 $ | 219,99 € | 199,99 £ | 29 980 ¥. Nous vous fournirons bientôt de plus amples informations, notamment sur le début des précommandes et les dates de lancement.

Pulse Elite et Pulse Explore sont respectivement le dernier casque-micro sans il et les derniers écouteurs sans fil de PlayStation, conférant aux expériences gaming des performances audio de nouvelle génération.

PlayStation Link, la nouvelle technologie audio sans fil de PlayStation

Le casque Pulse Elite et les écouteurs Pulse Explore se connectent directement à PlayStation Portal à l’aide d’une nouvelle technologie audio sans fil : PlayStation Link. Cette innovation offre une faible latence, une qualité audio sans perte et un basculement simple entre plusieurs hôtes PlayStation Link, comme la PS5 associée à l’adaptateur USB et PlayStation Portal.

Pour permettre l’utilisation du casque-micro sans fil Pulse Elite et des écouteurs sans fil Pulse Explore avec la PS5, PlayStation Link a besoin de l’adaptateur USB fourni avec le casque-micro sans fil et avec les écouteurs. L’adaptateur USB PlayStation Link sera également vendu en tant que produit indépendant afin d’être utilisé sur PC et Mac. Les utilisateurs pourront ainsi connecter le casque Pulse Elite ou les écouteurs Pulse Explore pour profiter de la même expérience audio sans perte et à faible latence sur leur ordinateur.

Pulse Elite et Pulse Explore peuvent se connecter simultanément à un appareil pris en charge par PlayStation Link (PS5, PC, Mac ou PlayStation Portal) et un périphérique compatible Bluetooth. Par exemple, les écouteurs Pulse Explore peuvent être connectés à la PS5 (par le biais de l’adaptateur USB) avec PlayStation Link et à un téléphone portable par Bluetooth, le tout simultanément. Tout en jouant sur leur PS5, les joueurs pourront prendre un appel et écouter leur interlocuteur avec les mêmes écouteurs Pulse Explore.