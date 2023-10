Pulse Explore et Elite : les nouveaux écouteurs et casque PlayStation enfin datés, leurs fonctionnalités vantées en vidéo

Page 1 : Bande-annonce, dates de précommande et de sortie des Pulse Explore et Pulse Elite

À l'annonce du Project Q en mai dernier, qu'il faut désormais appeler PlayStation Portal et dont la sortie est prévue dans une quinzaine de jours, Sony Interactive Entertainment avait également dévoilé des écouteurs et un nouveau casque sans fil tous deux pensés pour le gaming, le Pulse Elite et les Pulse Explore, dont les tarifs sont assez élevés. Il avait alors été dit que nous aurions de plus amples détails sur l'ouverture des précommandes et la date de mise en vente ultérieurement. Il aura fallu patienter jusqu'à ce lundi 30 octobre pour enfin avoir des nouvelles, avec au passage une vidéo promotionnelle qui pulse.

Les fonctionnalités de ces accessoires sont donc mises en avant visuellement, ce qui n'est pas chose aisée quand il s'agit d'audio. Nous avons donc droit à des vues éclatées de ces écouteurs et casque pour mettre en avant les pilotes magnétiques planaires sur mesure qu'ils contiennent, puis à des séquences de jeu sur Marvel's Spider-Man 2, Gran Turismo 7 et Destiny 2 afin de souligner le fait que les sons entendus formeront un paysage sonore très réaliste et riche en détails avec très peu de distorsions et des basses profondes. La technologie 3D audio de la PS5 sera également compatible avec pour les jeux la supportant, de même que PlayStation Link pour se connecter sans fil sans perte de qualité. Étrangement, le PlayStation Portal est aux abonnés absents...

Comme le rapporte le PlayStation Blog, les précommandes des écouteurs sans fil Pulse Explore et du casque sans fil Pulse Elite ouvriront le jeudi 9 novembre à 10h00, heure locale dans les pays suivants : États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Espagne et Portugal sur PlayStation Direct et auprès de revendeurs sélectionnés. Dans le reste du monde, ce sera également par l'intermédiaire de diverses enseignes qu'il sera possible de se les procurer.

Vendus 219,99 €, la date de sortie des Pulse Explore est fixée au mercredi 6 décembre aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Espagne, Portugal, Japon, Canada, Australie et en Nouvelle-Zélande, puis dans d'autres marchés globaux durant les mois suivants. Le casque Pulse Elite sans fil est lui attendu pas avant le 21 février 2024... et coûtera pour rappel 149,99 €. Chaque exemplaire de ces accessoires sera livré avec un adaptateur USB PlayStation Link, qui pourra également être acheté séparément au prix de 24,99 € dès le 6 décembre dans les territoires déjà cités.

Quelques visuels inédits ont pour l'occasion été partagés, à retrouver en page suivante. Vous pouvez précommander le PlayStation Portal sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount au prix de 219,99 €.