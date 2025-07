Les jeux PlayStation bientôt sur Xbox et Switch !

La fin des exclus consoles





L'ère des exclusivités est terminée. Microsoft publie ses jeux sur PlayStation (avec succès) et Sony lance après-coup ses titres sur Steam. Prochainement, le constructeur japonais pourrait sortir ses jeux sur les consoles de Microsoft et Nintendo. C'est du moins ce que laisse entendre une offre d'emploi publiée par Sony.

Sony veut porter ses jeux sur Xbox et Switch





Sony est à la recherche d'un directeur de la gestion multiplateforme qui aura pour mission d'assurer « la stratégie commerciale mondiale des logiciels PlayStation Studios sur toutes les plateformes numériques, au-delà du matériel PlayStation ». Sony cite directement « Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo et les plateformes mobiles », ne laissant plus de place au doute. Ce directeur ou cette directrice sera ainsi « responsable de l'optimisation de la rentabilité du titre, de l'assurance d'un alignement interfonctionnel et de la direction d'une équipe hautement performante axée sur l'expansion multiplateforme, la planification commerciale de milieu de gamme et la gestion des partenaires de plateforme ».

Un gros jeu Sony déjà prévu sur Xbox Series X|S





Une annonce discrète, mais pas si surprenante. Depuis plusieurs années maintenant, le constructeur sort ses jeux sur ordinateurs et tout récemment, il a officialisé l'arrivée de Helldivers 2 sur Xbox Series X|S, un titre lancé en début d'année dernière sur PC et PlayStation 5. Seules les Switch de Nintendo n'ont pas eu le plaisir d'accueillir de gros jeux Sony, ce qui devrait changer à l'avenir, notamment grâce à la puissance de la Switch 2. Nous pourrions ainsi avoir des jeux comme The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima/Yōtei, Days Gone, Horizon Zero Dawn/Forbidden West, Ratchet & Clank et pourquoi pas ASTRO BOT sur Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

