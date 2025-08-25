BON PLAN Clair Obscur: Expedition 33, Rematch, Sifu et d'autres jeux en promo !

Kepler Interactive, l'éditeur à succès





En quelques années, Kepler Interactive s'est imposé comme un éditeur incontournable. Bien sûr, son nom a fait les gros titres cette année avec la sortie de Clair Obscur: Expedition 33, mais le studio a également édité les jeux de Sloclap (Rematch, Sifu) et divers titres qui valent vraiment le détour.

Kepler Interactive casse les prix de ses jeux !





En ce moment, les jeux édités par Kepler Interactive sont en promotion sur Gamesplanet, avec des réductions à ne pas louper si vous jouez sur PC. Voici quelques offres :

Toutes les promotions sont à retrouver sur Gamesplanet, jusqu'au 31 août prochain.

