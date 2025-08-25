BON PLAN Clair Obscur: Expedition 33, Rematch, Sifu et d'autres jeux en promo !par Amaury M.
Source: Gamesplanet
Kepler Interactive casse les prix de ses jeux sur ordinateurs, c'est le moment de se faire plaisir. Clair Obscur: Expedition 33, le RPG français, profite par exemple d'une réduction de - 16 %.
Kepler Interactive, l'éditeur à succès
En quelques années, Kepler Interactive s'est imposé comme un éditeur incontournable. Bien sûr, son nom a fait les gros titres cette année avec la sortie de Clair Obscur: Expedition 33, mais le studio a également édité les jeux de Sloclap (Rematch, Sifu) et divers titres qui valent vraiment le détour.
Kepler Interactive casse les prix de ses jeux !
En ce moment, les jeux édités par Kepler Interactive sont en promotion sur Gamesplanet, avec des réductions à ne pas louper si vous jouez sur PC. Voici quelques offres :
- Clair Obscur: Expedition 33 à 41,99 € (- 16 %) ;
- Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition à 49,99 € (- 17 %) ;
- Rematch à 21 € (- 16 %) ;
- Rematch - Pro Edition à 29,49 € (- 16 %) ;
- Rematch - Elite Edition à 37,99 € (- 16 %) ;
- Sifu à 14,99 € (- 63 %) ;
- Sifu - Deluxe Edition à 18,75 € (- 62 %) ;
- En Garde! à 4,99 € (- 75 %) ;
- Flintlock: The Siege of Dawn à 9,49 € (- 76 %) ;
- Tchia à 9,49 € (- 68 %) ;
- Scorn à 9,75 € (- 76 %).
Toutes les promotions sont à retrouver sur Gamesplanet, jusqu'au 31 août prochain.
