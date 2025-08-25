Actualité
Clair Obscur Expedition 33 Astuces Conseils Xbox (1)

BON PLAN Clair Obscur: Expedition 33, Rematch, Sifu et d'autres jeux en promo !

Source: Gamesplanet

Kepler Interactive casse les prix de ses jeux sur ordinateurs, c'est le moment de se faire plaisir. Clair Obscur: Expedition 33, le RPG français, profite par exemple d'une réduction de - 16 %.

Kepler Interactive, l'éditeur à succès

En quelques années, Kepler Interactive s'est imposé comme un éditeur incontournable. Bien sûr, son nom a fait les gros titres cette année avec la sortie de Clair Obscur: Expedition 33, mais le studio a également édité les jeux de Sloclap (Rematch, Sifu) et divers titres qui valent vraiment le détour.

Clair Obscur Expedition 33 Astuces Conseils Xbox (3)

Kepler Interactive casse les prix de ses jeux !

En ce moment, les jeux édités par Kepler Interactive sont en promotion sur Gamesplanet, avec des réductions à ne pas louper si vous jouez sur PC. Voici quelques offres :

Toutes les promotions sont à retrouver sur Gamesplanet, jusqu'au 31 août prochain.

Lire aussi : TEST Clair Obscur: Expedition 33, entre rêve et effacement, le cœur serré...

