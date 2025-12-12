Clair Obscur: Expedition 33, du contenu gratuit disponible dès maintenant !

La cérémonie des Game Awards 2025 s'est conclue de la plus belle des manières : Sandfall Interactive est monté sur scène pour récupérer le prix du Jeu de l'Année, attribué à Clair Obscur: Expedition 33. Guillaume Broche, fondateur du studio et réalisateur du jeu de rôle, a évidemment remercié tout un tas de personnes, mais il avait également un cadeau pour les joueurs.

Une Thank You Update pour Clair Obscur: Expedition 33





Sandfall Interactive a annoncé, sur la scène des Game Awards, qu'une mise à jour gratuite était d'ores et déjà disponible pour Clair Obscur: Expedition 33 : une Thank You Update qui rajoute du contenu inédit. Le changelog complet du patch 1.5.0 est disponible ici, mais voici les points essentiels à retenir :

Une nouvelle région , qui entraînera vos personnages favoris dans de nouvelles aventures…

De toutes nouvelles musiques , composées par l'artiste primé Lorien Testard.

De nouveaux défis end game , avec des combats de boss inédits dans la Tour Eternelle.

Un Mode Photo officiel , permettant aux joueurs de laisser place à leur créativité et capturer leurs moments favoris en jeu.

De nouvelles localisations du texte et de l'interface en Tchèque, Ukrainien, Espagnol d'Amérique Latine, Turc, Vietnamien, Thaï et Indonésien, portant désormais à 19 le total des langues prises en charge !

Des améliorations de confort, de nouvelles fonctionnalités, ainsi que des optimisations de performances sur toutes les plateformes, y compris sur les consoles PC portables. Et bien sûr, vous pourrez retrouver l'intégralité des nouveaux morceaux composés par l'incroyable Lorien Testard sur toutes les plateformes de streaming dès aujourd'hui. Prévenez vos voisins : il est possible qu'ils en profitent à travers les murs !

Si vous avez déjà retourné Clair Obscur: Expedition 33 dans tous les sens, c'est une bonne excuse pour relancer le jeu. Et vous ne l'avez pas encore, le titre est disponible à 49,99 € chez Leclerc.