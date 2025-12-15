Clair Obscur: Expedition 33 dévoile son étonnant budget

Développer un jeu vidéo, ça coûte cher. Les éditeurs majeurs n'hésitent pas à débourser plusieurs centaines de millions de dollars pour produire leur AAA, le développement dure des années et implique des centaines de personnes. Mais parfois, un jeu sort du lot. Un jeu moins ambitieux, mais tout aussi intéressant. Tellement intéressant qu'il finii par rafler neuf récompenses aux Game Awards, la cérémonie la plus populaire dans le monde des jeux vidéo.

Le budget de Clair Obscur: Expedition 33 dévoilé





Avant de se rendre aux Game Awards 2025, Guillaume Broche s'était entretenu avec le New York Times pour parler de Clair Obscur: Expedition 33. Le fondateur de Sandfall Interactive et directeur créatif du jeu a notamment dévoilé une information jusqu'ici inconnue : le budget du jeu. Guillaume Broche dévoile que Clair Obscur: Expedition 33 a coûté 10 millions de dollars à Sandfall Interactive. Un budget bien inférieur aux grosses productions, faisant ce jeu un AA.

Ce « petit » budget est évidemment à relativiser. Le fondateur du studio ne précise pas si le budget alloué au marketing est compris, ni même si ces 10 millions de dollars couvrent les versements aux prestataires externes. Clair Obscur: Expedition 33 a principalement été développé à Montpellier par Sandfall Interactive, mais le studio a fait appel à d'autres studios aux quatre coins du monde pour certains éléments, comme les combats ou la localisation.

Un AA adapté à son budget





Dans cette interview, Guillaume Broche explique qu'il a adapté son jeu en fonction du budget disponible. C'est pour cela que Clair Obscur: Expedition 33 n'est pas un jeu en monde ouvert, mais un titre avec une mappemonde et des zones séparées à explorer. Il en est de même pour les combats, qui sont au tour par tour et non en temps réel, dans des arènes. Des mécaniques reprises des JRPG tant appréciés par Guillaume Broche et son équipe.

Clair Obscur: Expedition 33 s'est vendu à plus de cinq millions d'exemplaires, et il était inclus dans le PC Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate dès son lancement. Microsoft a donc payé Sandfall et l'éditeur Kepler Interactive pour avoir le jeu dans son catalogue. Autant dire que même à prix réduit (le titre coûtait 49,99 € à la sortie), Clair Obscur: Expedition 33 est un succès commercial.

Pour l'instant, Sandfall Interactive profite de ce succès, mais le studio français a déjà annoncé que la franchise va se poursuivre. En attendant des informations, vous pouvez retrouver Clair Obscur: Expedition 33 à 39 € sur Cdiscount.

