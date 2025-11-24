Nommé aux Game Awards 2025, un acteur de Clair Obscur: Expedition 33 vante plutôt un comédien français

Sans surprise, Clair Obscur: Expedition 33 a été nommé à de multiples reprises aux Game Awards 2025. Le jeu de rôle français a reçu douze nominations, dont trois rien que pour son casting. Ben Starr (Verso), Jennifer English (Maëlle) et Charlie Cox (Gustave) sont en effet nommés dans la catégorie « Meilleure performance ». Mais Charlie Cox tempère sa nomination.

Charlie Cox vante le travail de Maxence Cazorla





Interrogé après sa nomination aux Game Awards 2025, l'acteur principalement connu pour son rôle de Matt Murdock dans la série Daredevil a déclaré qu'il était « ravi de cette nomination », avant d'ajouter :

Je pense qu'il y a un acteur français incroyable nommé Maxence Cazorla qui a réalisé la quasi-totalité de la capture de mouvement pour ce rôle dans le jeu, donc toute nomination ou tout crédit que je reçois, je lui dois beaucoup, car d'une certaine manière, je pense que la performance de ce personnage lui est vraiment due et que ma voix n'était qu'une partie de ce processus.

Maxence Cazorla est un comédien particulièrement important dans Clair Obscur: Expedition 33. Il a réalisé la motion capture pour les personnages de Gustave, Verso et Renoir, et doublé Esquie. De son côté, Charlie Cox a « simplement » prêté sa voix à Gustave, un rôle assez anecdotique pour lui. Après le succès du jeu, Charlie Cox avouait se sentir « comme un énorme imposteur », recevant des louanges après avoir passé seulement quatre heures au studio pour enregistrer ses lignes de dialogue.

Les comédiens français, oubliés des Game Awards





Organisée par Geoff Keighley, la cérémonie des Game Awards met surtout en avant les comédiens anglophones. Clair Obscur: Expedition 33 dispose d'un casting anglais impressionnant : Charlie Cox, Jennifer English, Kirsty Rider, Shala Nyx, Andy Serkis, Rich Keeble, Ben Starr, Devora Wilde ou encore Tracy Wiles. Mais la VF n'a rien à lui envier avec Alexandre Gillet, Adeline Chetail, Céline Melloul, Sarah Cornibert, Féodor Atkine, Slimane Yefsah, Bruno Magne et bien sûr Maxence Cazorla, qui double d'ailleurs Esquie en français et en anglais.

Comme le rappelle GamesRadar+, les Game Awards récompensent surtout les comédiens de doublage et non ceux qui assurent la motion capture, bien que certains acteurs aient été récompensés pour les deux (Christopher Judge dans God of War: Ragnarök et Melina Juergens dans les deux Hellblade). Charlie Cox remet l’église au milieu du village et rappelle que derrière des voix se cachent souvent d'autres comédiens de l'ombre, c'est ce duo qui donne vie aux personnages.

La concurrence sera rude pour Clair Obscur: Expedition 33





Ben Starr, Charlie Cox et Jennifer English ne sont pas assurés de repartir avec une statuette. Erika Ishii (Ghost of Yotei), Konatsu Kato (Silent Hill f) et Troy Baker (Indiana Jones et le Cercle Ancien) sont également nommés pour leurs performances. Nous saurons qui repartira avec la statuette le 11 décembre prochain, date des Game Awards 2025. Aux Golden Joystick Awards 2025, Ben Starr et Jennifer English ont déjà remporté chacun un prix, et Clair Obscur: Expedition 33 a gagné le prix de l'Ultimate Game of the Year.

Vous pouvez retrouver Clair Obscur: Expedition 33 à 36,99 € sur Cdiscount.