The Game Awards 2025 : le GOTY est Français !

Geoff Keighley a présenté cette nuit la cérémonie des Game Awards 2025, qui récompensaient les jeux vidéo qui marqué l'industrie et les fans ces derniers mois. L'évènement est majeur et, cette année, le RPG français Clair Obscur: Expedition 33 était nommé dans 10 catégories, un record aux Game Awards. Tous les regards étaient tournés vers le prix du Jeu de l'Année. Alors, qui a été élu GOTY 2025 ?

Qui est le GOTY 2025 des Game Awards ?





Eh bien c'est Clair Obscur: Expedition 33 qui remporte le prix du Jeu de l'Année 2025 aux Game Awards. Le jeu de rôle montpelliérain, réalisé par Guillaume Broche, repart avec 9 prix, à savoir Meilleur jeu indépendant, Meilleur premier jeu indépendant, Meilleure direction artistique, Meilleur jeu de rôle, Meilleure bande originale, Meilleure narration, Meilleure performance pour Jennifer English (Maelle), Meilleure réalisation, et donc Jeu de l'Année. Oui, Clair Obscur: Expedition 33 a quasiment remporté tous les prix dans les catégories qui le concernait, ne laissant que le Meilleur design audio à Battlefield 6. Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei et Kingdom Come: Deliverance II repartent les mains vides.

Voici tous les vainqueurs des Game Awards 2025, indiqués en gras :





Jeu de l'Année : Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Death Stranding 2: On the Beach ;

Donkey Kong Bananza ;

Hades II ;

Hollow Knight: Silksong ;

Kingdom Come: Deliverance II. Meilleure réalisation : Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Death Stranding 2: On the Beach ;

Ghost of Yotei ;

Hades II ;

Split Fiction. Meilleure narration : Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Death Stranding 2: On the Beach ;

Ghost of Yotei ;

Kingdom Come: Deliverance II ;

Silent Hill f. Meilleure direction artistique : Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Death Stranding 2: On the Beach ;

Ghost of Yotei ;

Hades II ;

Hollow Knight: Silksong. Meilleure bande originale : Hollow Knight: Silksong (Christopher Larkin) ;

Hades II (Darren Korb) ;

Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard) ;

; Ghost of Yotei (Toma Otowa) ;

Death Stranding 2: On the Beach (Woodkid & Ludvig Forsselll). Meilleur design audio : Battlefield 6 ;

; Clair Obscur: Expedition 33 ;

Death Stranding 2: On the Beach ;

Ghost of Yotei ;

Silent Hill f. Meilleure performance : Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33) ;

Charlie Cox (Clair Obscur: Expedition 33) ;

Erika Ishii (Ghost of Yotei) ;

Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33) ;

; Konatsu Kato (Silent Hill f) ;

Troy Baker (Indiana Jones et le Cercle Ancien). Jeu le plus impactant : Consume Me ;

Despelote ;

Lost Records: Bloom & Rage ;

South of Midnight ;

; Wanderstop. Meilleur jeu en constante évolution : Final Fantasy XIV Online - Dawntrail ;

Fortnite ;

Helldivers 2 ;

Marvel Rivals ;

No Man's Sky. Meilleur jeu indépendant : Absolum ;

Ball x Pit ;

Blue Prince ;

Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Hades II ;

Hollow Knight: Silksong. Meilleur jeu mobile : Destiny Rising ;

Persona 5: The Phantom X ;

Sonic Rumble ;

Umamusume: Pretty Derby ;

; Wuthering Waves. Meilleur support communautaire : Baldur's Gate 3 ;

; Final Fantasy XIV Online - Dawntrail ;

Fortnite ;

Helldivers 2 ;

No Man's Sky. Innovation dans l'accessibilité : Assassin's Creed Shadows ;

Atomfall ;

DOOM: The Dark Ages ;

; EA SPORTS FC 26 ;

South of Midnight. Meilleur jeu en VR / AR : Alien: Rogue Incursion ;

Arken Age ;

Ghost Town ;

Deadpool VR ;

The Midnight Walk. Meilleur jeu d'action : Battlefield 6 ;

DOOM: The Dark Ages ;

Hades II ;

; Ninja Gaiden 4 ;

Shinobi: Art of Vengeance. Meilleur jeu d'action et d'aventure : Death Stranding 2: On the Beach ;

Ghost of Yotei ;

Hollow Knight: Silksong ;

; Indiana Jones et le Cercle Ancien ;

Split Fiction. Meilleur jeu de rôle : Avowed ;

Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Kingdom Come: Deliverance II ;

Monster Hunter Wilds ;

The Outer Worlds 2. Meilleur jeu de combat : 2XKO ;

Capcom Fighting Collection 2 ;

Fatal Fury: City of the Wolves ;

; Mortal Kombat: Legacy Kollection ;

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage. Meilleur jeu familial : Donkey Kong Bananza ;

; LEGO Party! ;

LEGO Voyagers ;

Mario Kart World ;

Sonic Racing: CrossWorlds ;

Split Fiction. Meilleur jeu de simulation/stratégie : The Alters ;

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ;

; Jurassic World Evolution 3 ;

Sid Meier's Civilization VII ;

Tempest Rising ;

Two Point Museum. Meilleur jeu de sport/course : EA SPORTS FC 26 ;

EA SPORTS F1 25 ;

Mario Kart World ;

; Rematch ;

Sonic Racing: CrossWorlds. Meilleur jeu multijoueur : ARC Raiders ;

; Battlefield 6 ;

Elden Ring Nightreign ;

Peak ;

Split Fiction. Créateur de contenu de l'année : Caedrel ;

Kai Cenat ;

MoistCr1TiKaL ;

; Sakura Miko ;

The Burnt Peanut. Meilleur premier jeu indépendant : Blue Prince ;

Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Despelote ;

Dispatch ;

Megabonk . (Lire : The Game Awards 2025 : un développeur retire son jeu de la compétition !) Meilleure adaptation : Minecraft, Le Film ;

Devil May Cry ;

Splinter Cell: Deathwatch ;

The Last of Us ;

; Until Dawn. Jeu le plus attendu : 007 First Light ;

Grand Theft Auto VI ;

; Marvel's Wolverine ;

Resident Evil Requiem ;

The Witcher IV. Meilleur jeu esport : Counter-Strike 2 ;

; Dota 2 ;

League of Legends ;

Mobile Legends: Bang Bang ;

Valorant. Meilleur joueur professionnel esport : Kévin « Brawk » George ;

Jeong « Chovy » Ji-hoon ;

; Nikhil « forsaken » Kumawat ;

Kakeru Watanabe ;

Saul Leonardo « MenaRD » Mena II ;

Mathieu « ZywOo » Herbaut. Meilleure équipe esport : Gen.G (League of Legends) ;

NRG (Valorant) ;

Team Falcons (Dota 2) ;

Team Liquid PH (Mobile Legends: Bang Bang) ;

Team Vitality (Counter-Strike 2). Player's Voice : Clair Obscur: Expedition 33 ;

Dispatch ;

Genshin Impact ;

Hollow Knight: Silksong ;

Wuthering Waves.

Encore un GOTY réalisé par un Français





Clair Obscur: Expedition 33 succède à ASTRO BOT, qui était déjà réalisé par un Français. Comme le veut la tradition, Nicolas Doucet, directeur du studio japonais Team Asobi, a remis la prestigieuse statuette à l'équipe de Sandfall Interactive, vêtue d'une magnifique tenue Baguette (le tout à 5h du matin en France). Si jamais vous ne l'avez pas encore dans votre collection, Clair Obscur: Expedition 33 est disponible à 49,99 € chez Leclerc.