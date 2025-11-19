The Game Awards 2025 : un développeur retire son jeu de la compétition !

Lundi dernier, Geoff Keighley a dévoilé les nommés aux Game Awards 2025. Clair Obscur: Expedition 33 est extrêmement bien représenté, avec 12 statuettes à décrocher, mais un tas d'autres titres ont été sélectionnés. La catégorie « Meilleur jeu indépendant » fait toujours débat, la plupart des jeux nommés ont un éditeur derrière eux, mais c'est un titre nommé dans une autre catégorie qui fait parler de lui.

Megabonk, le roguelike qui cartonne





Vedinad a lancé en septembre dernier Megabonk, un jeu d'action roguelike reprenant les mécaniques de Vampire Survivors, mais en 3D. Le titre a rencontré un gros succès sur Steam, avec 100 000 ventes en trois jours et des évaluations « très positives ». Il est logique de voir Megabonk nommé dans la catégorie « Meilleur premier jeu indépendant », mais son développeur n'est pas de cet avis.





Le développeur de Megabonk retire sa candidature aux Game Awards





Sur les réseaux sociaux, Vedinad annonce qu'il retire la candidature de Megabonk aux Game Awards 2025. Le développeur explique qu'il ne pense pas que son jeu « corresponde aux critères de la catégorie », car il a « déjà créé des jeux sous différents noms de studio ». Megabonk n'est donc pas réellement son premier jeu. vedinad précise que « C'est un honneur et un rêve pour Megabonk d'être nominé aux TGA », qu'il « apprécie vraiment la nomination, le soutien et les votes », mais il invite les joueurs à voter « pour un autre de ces excellents premiers jeux ! Ils sont tous exceptionnels ! ». Dans la catégorie du « Meilleur premier jeu indépendant », nous retrouvons :

Blue Prince ;

; Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Despelote ;

; Dispatch.

Là encore, les nommés restants peuvent soulever le débat. Il est vrai que Clair Obscur: Expedition 33 et Dispatch sont les premiers jeux de leurs studios respectifs, à savoir Sandfall Interactive et AdHoc Studio. Mais le premier a été fondé par un membre d'Ubisoft et comprend des développeurs qui avaient déjà un joli C.V., tandis que le second a été fondé par des anciens de Telltale Games. Personne ne leur jetera la pierre, mais il est clair que Geoff Keighley a encore du travail pour améliorer ses Game Awards et clarifier certains points. Après avoir digéré le départ de Vedinad et Megabonk.

Quand auront lieu les Game Awards 2025 ?





Pour rappel, la cérémonie des Game Awards 2025 aura lieu le 11 décembre prochain. En attendant, vous pouvez retrouver Clair Obscur: Expedition 33 à 36,99 € sur Cdiscount.