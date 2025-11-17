The Game Awards 2025 : les nommés dévoilés, Clair Obscur est très bien représenté !

Geoff Keighley nous avait donné rendez-vous ce soir pour découvrir les nommés aux Game Awards 2025. La cérémonie de remise des prix aura lieu le mois prochain, ce sera l'occasion de désigner le fameux GOTY des Game Awards. Mais les spectateurs auront également droit à un tas de bandes-annonces et quelques publicités pendant l'évènement, vous connaissez la chanson.

Clair Obscur: Expedition 33 sera-t-il le GOTY 2025 ?





Cette année a été marquée par la sortie de gros jeux et nous retrouvons plusieurs fois les mêmes titres nommés dans les catégories majeures. Death Stranding 2: On the Beach, Hollow Knight: Silksong, Ghost of Yotei, Silent Hill f, il y a eu du lourd cette année ! Mais les fans français vont évidemment suivre avec attention Clair Obscur: Expedition 33. Le RPG développé à Montpellier est nommé dans dix catégories, notamment pour le Jeu de l'Année 2025. En prenant en compte les trois nominations pour le casting, Clair Obscur: Expedition 33 pourrait repartir avec 12 statuettes ailées !

Quels jeux sont nommés aux Game Awards 2025 ?





Quoi qu'il en soit, voici la liste des nommés aux Game Awards 2025 :

Jeu de l'Année : Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Death Stranding 2: On the Beach ;

; Donkey Kong Bananza ;

; Hades II ;

; Hollow Knight: Silksong ;

; Kingdom Come: Deliverance II. Meilleure réalisation : Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Death Stranding 2: On the Beach ;

; Ghost of Yotei ;

; Hades II ;

; Split Fiction. Meilleure narration : Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Death Stranding 2: On the Beach ;

; Ghost of Yotei ;

; Kingdom Come: Deliverance II ;

; Silent Hill f. Meilleure direction artistique : Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Death Stranding 2: On the Beach ;

; Ghost of Yotei ;

; Hades II ;

; Hollow Knight: Silksong. Meilleure bande originale : Hollow Knight: Silksong (Christopher Larkin) ;

(Christopher Larkin) ; Hades II (Darren Korb) ;

(Darren Korb) ; Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard) ;

(Lorien Testard) ; Ghost of Yotei (Toma Otowa) ;

(Toma Otowa) ; Death Stranding 2: On the Beach (Woodkid & Ludvig Forsselll). Meilleur design audio : Battlefield 6 ;

; Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Death Stranding 2: On the Beach ;

; Ghost of Yotei ;

; Silent Hill f. Meilleure performance : Ben Starr ( Clair Obscur: Expedition 33 ) ;

) ; Charlie Cox ( Clair Obscur: Expedition 33 ) ;

) ; Erika Ishii ( Ghost of Yotei ) ;

) ; Jennifer English ( Clair Obscur: Expedition 33 ) ;

) ; Konatsu Kato ( Silent Hill f ) ;

) ; Troy Baker (Indiana Jones et le Cercle Ancien). Jeu le plus impactant : Consume Me ;

; Despelote ;

; Lost Records: Bloom & Rage ;

; South of Midnight ;

; Wanderstop. Meilleur jeu en constante évolution : Final Fantasy XIV Online - Dawntrail ;

; Fortnite ;

; Helldivers 2 ;

; Marvel Rivals ;

; No Man's Sky. Meilleur jeu indépendant : Absolum ;

; Ball X Pit ;

; Blue Prince ;

; Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Hades II ;

; Hollow Knight: Silksong. Meilleur jeu mobile : Destiny Rising ;

; Persona 5: The Phantom X ;

; Sonic Rumble ;

; Umamusume: Pretty Derby ;

; Wuthering Waves. Meilleur support communautaire : Baldur's Gate 3 ;

; Final Fantasy XIV Online - Dawntrail ;

; Fortnite ;

; Helldivers 2 ;

; No Man's Sky. Innovation dans l'accessibilité : Assassin's Creed Shadows ;

; Atomfall ;

; DOOM: The Dark Ages ;

; EA SPORTS FC 26 ;

; South of Midnight. Meilleur jeu en VR / AR : Alien: Rogue Incursion ;

; Arken Age ;

; Ghost Town ;

; Deadpool VR ;

; The Midnight Walk. Meilleur jeu d'action : Battlefield 6 ;

; DOOM: The Dark Ages ;

; Hades II ;

; Ninja Gaiden 4 ;

; Shinobi: Art of Vengeance. Meilleur jeu d'action et d'aventure : Death Stranding 2: On the Beach ;

; Ghost of Yotei ;

; Hollow Knight: Silksong ;

; Indiana Jones et le Cercle Ancien ;

; Split Fiction. Meilleur jeu de rôle : Avowed ;

; Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Kingdom Come: Deliverance II ;

; Monster Hunter Wilds ;

; The Outer Worlds 2. Meilleur jeu de combat : 2XKO ;

; Capcom Fighting Collection 2 ;

; Fatal Fury: City of the Wolves ;

; Mortal Kombat: Legacy Kollection ;

; Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage. Meilleur jeu familial : Donkey Kong Bananza ;

; LEGO Party! ;

; LEGO Voyagers ;

; Mario Kart World ;

; Sonic Racing: CrossWorlds ;

; Split Fiction. Meilleur jeu de simulation/stratégie : The Alters ;

; Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ;

; Jurassic World Evolution 3 ;

; Sid Meier's Civilization VII ;

; Tempest Rising ;

; Two Point Museum. Meilleur jeu de sport/course : EA SPORTS FC 26 ;

; EA SPORTS F1 25 ;

; Mario Kart World ;

; Rematch ;

; Sonic Racing: CrossWorlds. Meilleur jeu multijoueur : ARC Raiders ;

; Battlefield 6 ;

; Elden Ring Nightreign ;

; Peak ;

; Split Fiction. Créateur de contenu de l'année : Caedrel ;

Kai Cenat ;

MoistCr1TiKaL ;

Sakura Miko ;

The Burnt Peanut. Meilleur premier jeu indépendant : Blue Prince ;

; Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Despelote ;

; Dispatch ;

; Megabonk. Meilleure adaptation : Minecraft, Le Film ;

Devil May Cry ;

Splinter Cell: Deathwatch ;

The Last of Us ;

Until Dawn. Jeu le plus attendu : 007 First Light ;

; Grand Theft Auto VI ;

; Marvel's Wolverine ;

; Resident Evil Requiem ;

; The Witcher IV. Meilleur jeu esport : Counter-Strike 2 ;

Dota 2 ;

League of Legends ;

Mobile Legends: Bang Bang ;

Valorant. Meilleur joueur professionnel esport : Kévin « Brawk » George ;

Jeong « Chovy » Ji-hoon;

Nikhil « forsaken » Kumawat ;

Kakeru Watanabe ;

Saul Leonardo « MenaRD » Mena II ;

Mathieu « ZywOo » Herbaut. Meilleure équipe esport : Gen.G ( League of Legends ) ;

) ; NRG ( Valorant ) ;

) ; Team Falcons ( Dota 2 ) ;

) ; Team Liquid PH ( Mobile Legends: Bang Bang ) ;

) ; Team Vitality (Counter-Strike 2).

Quand auront lieu les Game Awards 2025 ?





Alors, Clair Obscur: Expedition 33 va-t-il succéder à ASTRO BOT (réalisé par le Français Nicolas Doucet) et remporter le prix du Jeu de l'Année aux Game Awards 2025 ? Réponse le 11 décembre prochain.