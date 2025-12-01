Game Awards 2025 : une étrange statue apparaît dans un désert

Les Game Awards 2025, c'est déjà la semaine prochaine. Comme chaque année, Geoff Keighley va nous faire veiller jusqu'au petit matin afin de remettre des prix aux jeux qui ont marqué les joueurs ces derniers mois, tout en diffusant des bandes-annonces pour les titres qui feront les gros titres en 2026 et au-delà. L'évènement est majeur et de grosses annonces sont attendues.

Une statue démoniaque dans le désert





Pour faire monter la hype, Geoff Keighley a partagé sur les réseaux sociaux un énigmatique message : « regal.inspiring.thickness » (« majestueuse.inspirante.épaisseur »), accompagné d'une photo d'une statue dans un désert. Rapidement, les internautes ont fait le lien entre le message et l'application What3Words, qui transforme des coordonnées GPS en trois mots clés. Comme l'explique Eurogamer, la statue est installée en Californie, dans le désert de Mojave, non loin du parc national de Joshua Tree.

La statue est pour le moins atypique. Elle représente une porte, entourée de corps humains, mais aussi de créatures humanoïdes, d'armures ou encore d'animaux. La nuit, l'imposante structure s'illumine avec un éclairage rouge, laissant penser à une porte menant tout droit vers les Enfers.

Un teasing pour Diablo IV ?





Bien évidemment, les joueurs ont rapidement fait le lien avec la franchise Diablo de Blizzard. La statue pourrait teaser une grosse annonce pour les Game Awards 2025, comme une extension majeure ou un nouveau jeu. Jez Corden de Windows Central a confirmé cette hypothèse, affirmant qu'il y aurait quelque chose de plus. Un passage en free-to-play pour concurrencer Path of Exile 2 ?

D'autres internautes ont des théories plus étonnantes, voire farfelues : la statue teaserait le prochain God of War en Égypte, Saros de Housemarque, un nouveau jeu DOOM, The Elder Scrolls VI ou encore Half-Life 3.

Pour l'instant, il faut se contenter de spéculer, en attendant la cérémonie des Game Awards 2025 dans la nuit du 11 au 12 décembre prochain.