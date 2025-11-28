Game Awards 2025 : deux gros jeux très attendus absents ?

Le 11 décembre prochain (ou plutôt le 12 au petit matin), nous avons rendez-vous avec Geoff Keighley pour assister aux Game Awards 2025. La cérémonie récompensera les jeux vidéo qui ont marqué l'année en cours, mais l'évènement est surtout réputé pour ses nombreuses bandes-annonces, ses world premieres, et un « one more thing » à la toute fin. Aux Game Awards 2024, nous avions ainsi découvert Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain jeu de Naughty Dog (Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted, The Last of Us).

Intergalactic: The Heretic Prophet sera-il aux Game Awards 2025 ?





Malheureusement, Intergalactic: The Heretic Prophet ne devrait pas être présent aux Game Awards 2025. Colin Moriarty de Sacred Symbols a récemment parlé du jeu, en donnant son avis sur l'avancée du développement. Un simple avis, sans source interne à Naughty Dog, mais des médias ont déformé ses propos en affirmant que le jeu était terminé, en termes de contenu, laissant présager une sortie l'année prochaine. Le journaliste Jeff Grubb a calmé les ardeurs des fans en assurant qu'Intergalactic: The Heretic Prophet ne « sera pas présenté aux Game Awards » le mois prochain.

The Witcher IV sera-il aux Game Awards 2025 ?





Une déclaration pas si surprenante. Le sérieux Jason Schreier assurait en mars dernier qu'Intergalactic: The Heretic Prophet ne sortira pas avant 2027. Jeff Grubb affirme désormais la même chose. Une déclaration faite après que CD Projekt ait annoncé que The Witcher IV ne sortira lui non plus pas en 2026. D'ailleurs, le jeu de rôle avec Ciri va lui aussi se faire discret le mois prochain. Et ça, c'est officiel. C'est le co-CEO de CD Projekt qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur X/Twitter. Michał Nowakowski déclare :

Je suis ravi de voir The Witcher 4 nominé dans la catégorie Jeu le plus attendu aux Game Awards. Merci à tous ceux qui ont déjà voté : votre soutien nous touche beaucoup. Nous ne présenterons aucun nouveau contenu aux TGA cette année, mais comme toujours, nous avons hâte de suivre la cérémonie et de célébrer avec vous cet événement majeur de l'industrie du jeu vidéo.

The Witcher IV ne sera pas présent aux Game Awards 2025 avec une nouvelle bande-annonce, tout comme (probablement) Intergalactic: The Heretic Prophet. La cérémonie ne devrait pas manquer de gros jeux, connus ou inconnus, pour tenir éveillés les joueurs et joueuses jusqu'à quatre heures du matin.

