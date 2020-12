SOLDES du PlayStation Store : de gros jeux PS4 et PS5 en promo à jusqu'à -70 % pour les Game Awards !

Les Game Awards 2020 auront lieu ce soir, avec des révélations et récompenses à gogo pour bien terminer l'année. Et histoire que tout le monde puisse célébrer le jeu vidéo depuis chez soi, des promotions vont être proposées ces prochains jours, et pas que sur PC via Steam.



Le PlayStation Store s'y met aussi avec des soldes spéciaux pour l'évènement, valables jusqu'au 15 décembre 2020. Quelques dizaines de gros titres PS4 et PS5 sont concernés, avec par exemple FIFA 21 à 36,39 €, DOOM Eternal à 23,09 €, Fall Guys: Ultimate Knockout à 15,99 € ou encore Resident Evil 2 à 15,99 €. Pour découvrir l'ensemble des offres, ça se passe directement sur votre console, ou sur le site du PlayStation Store.

Achat d'une carte PSN

Lire aussi : The Game Awards 2020 : suivez la conférence en direct en notre compagnie, rendez-vous cette nuit !