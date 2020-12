The Game Awards 2020 : suivez la conférence en direct en notre compagnie, rendez-vous cette nuit !

Le dernier grand évènement vidéoludique de l'année, c'est ce soir ! COVID-19 oblige, les Game Awards 2020 se dérouleront d'une manière différente des années précédentes, avec un plateau qui nous fera faire des allers-retours entre Los Angeles, Londres et Tokyo.

L'horaire a donc été choisi pour convenir à tout le monde : la cérémonie aura lieu dans la nuit de ce jeudi 10 au vendredi 11 décembre, à 00h30 heure française, et vous pourrez la suivre en notre compagnie via le flux vidéo ci-dessous. Vous pourrez d'ailleurs la commenter en direct avec notre communauté en direct sur Discord.

À quoi s'attendre ? Comme chaque année, le fil rouge, ce sera les remises de prix, alors que les professionnels et les joueurs ont pu voter pour leurs jeux favoris ces dernières semaines : Ghost of Tsushima est d'ailleurs déjà élu titre préféré du public. Christopher Nolan, Jacksepticeye, Josef Fares, Nolan North, John David Washington, Sydnee Goodman, Stephen A. Smith, Reggie Fils-Aimé, Troy Baker, Brie Larson, Gal Gadot, Tom Holland et même le muppet Swedish Chef seront présents pour décerner des récompenses, tandis que Lyn Inaizumi fera un mini-concert spécial Persona, et qu'Eddie Vedder de Pearl Jam jouera aussi un morceau.

Côté révélations, attendez-vous à des nouvelles de Hood: Outlaws and Legends, Scavengers, The Elder Scrolls Online, NieR Replicant ver.1.22474487139..., Elite Dangerous, Fortnite, Crimson Desert et Dragon Age 4, du gameplay de la Saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War, la révélation d'une nouvelle carte d'Among Us et de la Saison 3 de Fall Guys, ou encore la présentation du premier jeu de Striking Distance. Il y aura en tout une douzaine de jeux totalement inédits qui seront montrés pour la première fois, alors il va falloir veiller tard pour tous les découvrir...