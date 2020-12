Fortnite : la skin de Master Chief officialisée aux Game Awards 2020 avec la carte Blood Gulch, Daryl et Michonne de The Walking Dead !

La semaine dernière, Epic Games frappait fort en dévoilant l'ajout d'une skin de Kratos (God of War) dans Fortnite, payante et seulement pour une durée limitée, puisque sa disponibilité dans la boutique a pris fin ce jeudi. En parallèle, des fuites très crédibles ont fait état de l'arrivée prochaine du Master Chief de Halo, accompagné d'un planeur UNSC Pelican et d'une emote Lil' Warthog. D'un autre côté, nous avons été prévenus qu'à l'occasion des Game Awards 2020, un nouveau chasseur devant faire son arrivée sur l'île serait dévoilé, en plus d'un teasing de Geoff Keighley en lien avec Jonesy. Alors, est-ce que les astres se sont alignés ?

Eh bien, oui, le Master Chief prend la suite du dieu de la guerre en tant que « chasseur de Covenants et destructeur des Anneaux sacrés », et ce dès maintenant dans la boutique du jeu avec tout le contenu déjà dévoilé par le datamining. Sa vidéo d'introduction a misé sur l'humour en le faisant sortir d'un frigo. Il peut donc être obtenu pour 1 500 V-Bucks seul avec son armure MJOLNIR ou dans un pack Le Major vendu 2 600 V-Bucks au lieu de 4 000 V-Bucks durant 24h avec son accessoire de dos Légende de la bataille, la pioche Marteau Antigrav, le Pélican de l'UNSC et donc l'emote mini Warthog, tout le contenu étant aussi vendu séparément.

Comme pour Kratos, le Major dispose d'une apparence alternative noire mate uniquement disponible en effectuant une partie sur Xbox Series X | S, utilisable ensuite sur toutes les plateformes. Mais ce n'est pas tout ! Dès ce vendredi 11 décembre à 16h00, le mode Créatif va accueillir une carte multijoueur bien connue des fans du mode Capture de drapeau, Blood Gulch, conçue par Atlas Creative. La vidéo introduisant ce contenu est elle aussi assez amusante avec la présence de Ninja !

Enfin, la cérémonie nous a réservé une dernière surprise, à savoir l'arrivée prochaine de Daryl Dixon et Michonne de The Walking Dead la semaine prochaine, le 16 décembre.

Si vous aimez les skins de Fortnite et avoir un boîtier pour votre collection, le pack Dernier Rire pour PS5 est vendu 29,99 € sur Amazon.