Fortnite : mode temporaire Affrontement fatal et nouvelle skin d'Iron Man avec la mise à jour 31.20

Il s'est passé pas mal de choses dans l'écosystème de Fortnite depuis un mois avec le lancement de la Saison 4 du Chapitre 5 intitulée Jugement fatal (Absolute Doom), dont le retour du jeu sur iOS dans certains pays. Après une mise à jour 31.10 qui a permis d'obtenir la skin de Doctor Doom / Fatalis, la prochaine sortant ce mardi va également apporter son lot de nouveautés. En effet, le patch 31.20 permettra de débloquer les récompenses de quêtes de la page 1 (emote Cœur facetté, planeur X-Force, emote Bananeverine classique et le style Gwenpool obscure pour cette dernière). Il va également ajouter le mode temporaire Affrontement fatal (Day of Doom) en 16v16 ! Oui, la bande-annonce de lancement de la saison était clairement annonciatrice de ce LTM et ce n'est pas le seul élément qui y figurait que nous retrouverons demain. En effet, le fusil d'assaut à énergie Stark et Iron Man sont présents sur le visuel diffusé en jeu. Les bottes et gantelets de ce dernier feront donc leur retour, tandis qu'une nouvelle skin va être mise en vente en boutique, reprenant le design de l'armure Mark 45 d'Avengers: Age of Ultron. Ironiquement, Poiscaille tenant l'arme est passé à la trappe sur les réseaux sociaux alors que sa présence fait un peu tache par rapport au reste des personnages inclus.

Compte tenu du fait que la partie 5 du récit saisonnier qui deviendra accessible ce mardi à 15h00 se nomme « Je suis Iron Man », l'arrivée du héros sur l'île n'est clairement pas une surprise. Pour le moment, nous ne savons que ce qui suit concernant le mode temporaire, qui rappellera sans doute des souvenirs aux joueurs ayant à l'époque participé à celui du film Avengers: Endgame en 2019.

Rejoignez l'affrontement fatal entre le bien et le mal. Jusqu'à 32 joueurs. Deux équipes : les hommes de main de Doom et les alliés des Avengers. Les alliés de Doom : votre objectif est de récupérer les six artefacts. Une fois que vous les aurez tous récupérés, vos adversaires ne pourront plus réapparaître. Éliminez tous les héros et vous sortirez victorieux !

Les Avengers : votre objectif est de vaincre les forces de Doom avant qu'elles ne récupèrent les artefacts. Les alliés de Doom ont un grand nombre de réapparitions au total. Atteignez la victoire une fois que vous et vos camarades Avengers avez épuisé tous leurs renforts.

Enfin, du côté de la boutique, Black Cat a récemment fait son arrivée à la recherche d'une certaine araignée. Son pack est vendu 2 300 V-Bucks au lieu de 3 600 V-Bucks pour l'achat séparé de sa skin avec l'accessoire de dos Sacoche féline (1 500 V-Bucks), sa pioche Griffes de malchances (800 V-Bucks), son revêtement Pattes de chatte (500 V-Bucks) et une guitare Black Cat (800 V-Bucks).

